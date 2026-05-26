Scott McTominay asume un nuevo desafío después del ‘veneno’ del Napoli a medida que se acerca el acuerdo

El excentrocampista del Manchester United Scott McTominay parece listo para su último cambio de carrera después de las acusaciones de «veneno» en el Napoli.

Scott McTominay se encuentra en una nueva encrucijada en su carrera mientras la ex estrella del Man United continúa su expedición italiana. (Imagen: Cesare Purini/Insidefoto/LightRocket vía Getty Images)

Scott McTominay parece feliz de asumir un nuevo desafío bajo la nueva dirección en Napoli, ya que está listo para firmar un nuevo contrato con Napoli. Esto después de que, según los informes, los gigantes italianos ya rechazaran múltiples ofertas por sus servicios este verano.

El mercado de fichajes aún no se ha abierto oficialmente, pero el ex jugador del Manchester United ha sido objeto de dos ofertas de la Premier League. También se cree que un equipo saudita de la Pro League ha mostrado interés en el escocés, pero ni Napoli ni McTominay parecen interesados ​​en separarse.

Habrá otro obstáculo este verano tras la salida de Antonio Conte del club, aunque esto no parece haber disuadido a McTominay. El ex técnico de Chelsea y Tottenham confirmó su salida después de que Napoli venciera a Udinese por 1-0 en su último partido de la temporada el domingo para terminar segundo detrás del campeón Inter de Milán.

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Otro alumno del United, Rasmus Hojlund, marcó el único gol del partido en Nápoles y acabó como máximo goleador del Napoli con doce goles en la Serie A. McTominay, de 29 años, terminó segundo en esa lista con diez goles propios, y el dúo marcó un total de 30 goles en la máxima categoría de Italia esta temporada.

No es de extrañar que el Napoli esté buscando extender la estadía de McTominay en el club después de que la cesión de Hojlund se hiciera permanente este verano. Sin embargo, podría haber obstáculos importantes que superar después de que Conte hablara del ‘veneno’ que golpea al club desde dentro en el camino hacia la salida.

«En Napoli fallé en una cosa», dijo a los periodistas sentado junto al dueño del club, Aurelio De Laurentiis, después de la victoria del domingo. “No he podido aportar compacidad al Napoli y si no lo consigues, será difícil luchar contra otros equipos.

«He visto mucho veneno y quienes lo propagan son fracasos. El Napoli no necesita fracasos, aquellos que necesitan un me gusta. Necesita gente seria que quiera amar al equipo, como el aficionado que paga la entrada. En cambio, estas personas deberían mantenerse alejadas porque son dañinas».

McTominay tendrá un nuevo entrenador al que impresionar tras la salida de Antonio Conte del Napoli (Imagen: Elianton/Mondadori Portfolio vía Getty Images)

Conte aceptó la responsabilidad de no lograr la sinergia que imaginaba en ese sentido. Tampoco estuvo de acuerdo con la opinión de De Laurentiis de que el Napoli habría vencido al Inter en el título si no fuera por sus lesiones esta temporada.

McTominay hizo todo lo posible para cerrar esa brecha, pero no pudo hacer mucho, ya que Napoli anotó 31 goles menos que el Inter en la Serie A. Otra ex estrella del United, Romelu Lukaku, también fue marginado por Conte durante toda la temporada después de la derrota, aunque su contribución podría haber marcado una gran diferencia.

Tuttosport informó que McTominay es considerado fuera de los límites del Napoli, que no tiene planes de separarse después de solo dos mandatos. Actualmente solo le quedan dos años de contrato en el Estadio Diego Armando Maradona.

Sin embargo, dada la importancia que rápidamente se ha vuelto para la suerte del club, es comprensible por qué el Napoli está tan desesperado por extender ese acuerdo. Se informa que el Club ofreció un aumento salarial sustancial en virtud de un acuerdo que podría mantenerlo en Nápoles hasta 2031.

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El United estuvo vinculado con una reunión de McTominay el verano pasado después de que su graduado de la academia fuera nombrado MVP de la Serie A 2025. Las identidades de los dos clubes ingleses que atrajeron el interés este verano aún no están claras en este momento.

Por su parte, el centrocampista afirmó a principios de este año que está «extremadamente feliz» en su entorno actual, en el que podría verse «durante mucho tiempo». El próximo nombramiento del club tendrá un gran impacto en si esa sensación de satisfacción continúa mientras busca un éxito aún mayor con un nuevo entrenador.