El Lava Shark 2 se anunció con una pantalla de 120 Hz y una batería de 6.000 mAh

Lava lanzó el Lava Shark 4G en marzo pasado y lo siguió con el Shark 5G en mayo. Hoy, el fabricante indio de teléfonos anunció el Lava Shark 2, que es un teléfono inteligente 5G y funciona con el SoC Unisoc T8200.

El Lava Shark 2 tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 1 TB mediante tarjeta microSD. El teléfono inteligente ejecuta Android 16 de fábrica, sin anuncios ni bloatware, y viene con la promesa de una actualización del sistema operativo Android y dos años de actualizaciones de seguridad.

El Lava Shark 2 está construido con una pantalla LCD HD+ de 6,75 pulgadas y 120 Hz con una muesca para la cámara selfie de 5 MP.

Otros aspectos destacados del Lava Shark 2 incluyen un conector para auriculares de 3,5 mm, clasificación IP64 y un escáner de huellas dactilares de montaje lateral.

El Lava Shark 2 tiene dos opciones de color: Sonar Gold y Arya Blue. Tiene un precio de INR 11.999 y saldrá a la venta en India a partir del 10 de junio a través de minoristas fuera de línea. Lava ofrece teléfonos inteligentes con “Free Service @ Home” para brindar un mejor soporte posventa a los clientes.