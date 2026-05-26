Los fanáticos de los Knicks se olvidan de los malos tiempos y saborean una carrera récord hacia sus primeras Finales de la NBA desde 1999.

NUEVA YORK — La selección de canciones en la fiesta de observación de los New York Knicks no podría haber sido más obvia.

Minutos después de que los Knicks terminaran su barrida de cuatro juegos sobre los Cleveland Cavaliers en las finales de la Conferencia Este, el DJ del Radio City Music Hall tocó «1999» de Prince.

Las Finales de la NBA comienzan el miércoles 3 de junio a las 8:30 p.m. por ABC 7

Esa fue la última vez que los Knicks llegaron a las Finales de la NBA. Y mientras los fanáticos cantaban «Así que esta noche voy a festejar como si fuera 1999», podían olvidar los más de un cuarto de siglo de años en su mayoría malos desde entonces y disfrutar de la racha récord en la que se encuentra el equipo actual.

«No hay precedentes en este momento en cuanto a diferencia de puntos. Así de bueno es este equipo de los Knicks», dijo Ari Levine, quien llevaba parte de una escoba mientras los Knicks arrasaban en su segunda serie consecutiva.

Tiene razón. Los Knicks han superado a Atlanta, Filadelfia y Cleveland por 262 puntos combinados durante su racha ganadora de playoffs, el margen más grande en cualquier lapso de 11 juegos en la historia de la NBA.

Intentarán continuarlo contra Oklahoma City o San Antonio en las Finales de la NBA. Los fanáticos parecían tener una clara preferencia por Victor Wembanyama y los Spurs mientras salían del famoso estadio de Manhattan hacia las calles de la ciudad, gritando «¡Queremos a Wemby! ¡Queremos a Wemby!».

Pero ya sea él o el campeón defensor Thunder, los fanáticos de los Knicks creen que la racha continuará.

«¡Nos lo llevamos todo! ¡Nos lo llevamos todo!» El rapero Fat Joe publicó en Instagram desde la cancha de Cleveland, donde fue uno de los fanáticos famosos de los Knicks que hizo el viaje.

No fue hace mucho tiempo cuando los fanáticos no tenían motivos para tanta confianza. Los Knicks tuvieron marca de 17-65 en 2018-19, el peor récord de la liga, durante un tramo en el que tuvieron un récord perdedor durante siete temporadas consecutivas.

«Ese año ganamos 17 juegos y pensé que habíamos tocado fondo», dijo Anthony Mills, fanático de toda la vida, en la fiesta de Radio City. «No estaba seguro de que alguna vez pudiéramos recuperar esto».

Se convirtió en fanático de los Knicks cuando Bernard King jugaba para ellos a mediados de la década de 1980, una década después de su segundo y más reciente campeonato en 1973. La sequía ahora es tan larga que cree que si los Knicks la terminan esta temporada, el guardia estrella Jalen Brunson se ganaría un lugar entre los campeones más legendarios de Nueva York.

«Si Jalen Brunson gana este campeonato, debería ser Joe Namath. Y si tienes edad suficiente, entenderás lo que significa Joe Namath», dijo Mills, refiriéndose al icónico mariscal de campo que garantizó que los New York Jets vencerían a los favoritos Baltimore Colts en el tercer Super Bowl en 1969, y luego cumplió.

El equipo de Brunson, al igual que el de Namath, será el perdedor. Pero los Knicks seguramente no están jugando como tal.

«Este equipo tiene hambre y sabe lo que significaría para esta ciudad», dijo Mills. «Ellos van a ganar el campeonato».

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