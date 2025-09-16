Saca de Ruben Amorim más reciente, mientras que Fresh Man United dividió los temores anitados con la lista de reemplazo

Ruben Amorim permanece bajo una presión creciente en el Manchester United después de un terrible comienzo de la temporada, mientras que ya hay algunos candidatos que, según los informes.

Manchester United -Baas Ruben Amorim está bajo una presión creciente en Old Trafford (Imagen: Getty Images)

El tiempo de Ruben Amorim en el Manchester United ha sido hasta ahora una gran decepción. El entrenador portugués tomó las riendas del ex jefe Erik Ten Hag la temporada pasada.

Hasta ahora, sin embargo, no ha logrado inspirar un renacimiento en Fortuinen en Old Trafford. Eso se ha ampliado a la nueva campaña, con United 14 en la mesa de la Premier League después de solo una victoria de su apertura de cuatro juegos.

Los Rojos ya han pasado algunos nuevos mínimos este período después de haber sido eliminados de la Copa Carabao de la ciudad de Grimsby, mientras que recientemente fueron destrozados en el Derby de Manchester.

Entonces con presión sobre amorim, Manchester Evening News Ver los últimos desarrollos en torno a su futuro.

Fresh Man Utd preocupaciones

Los Jefes del Manchester United han establecido claramente su posición en Amorim. El club conserva la confianza en sus capacidades, aunque supuestamente hay preocupaciones crecientes.

Según Mail Online, algunos miembros del equipo del primer equipo pierden confianza en sus métodos. Se sugiere que está demasiado casado con su filosofía en lugar de tratar de obtener resultados.

Se ha informado que Man United tendría que pagar £ 12 millones a Amorim en compensación si está cortado para su primer cumpleaños en el Old Trafford Hotseat.

Llamados reemplazos potenciales

Aunque las cabezas de los clubes están satisfechas de mantener en Amorim mientras parece ahora, ya han reunido una lista de sucesores potenciales. Según De Spiegel, Crystal Palace -Baas Oliver Glasner y el jefe de Fulham Marco Silva tienen admiradores.

Andoni Iraola de Bournemouth, el ex jefe de los Spurs, Mauricio Pochettino, y el ex gerente de Inglaterra, Gareth Southgate, también están en la carrera.

Amorim habla

Dado el triste comienzo del United de la temporada, es, por supuesto, que Amorim se le pediría su futuro. Él ha sugerido que la decisión final no está con él.

Él dijo: «Chicos, lo entiendo y acepto. No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió en estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar.

«Mi mensaje es que daré todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje.

«No es mi decisión, el resto (sobre o gerente de cambio de United). Hasta que esté aquí, haré todo lo posible. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más de lo que ella».

Benfica niega a la izquierda

Curiosamente, Amorim ya se ha asociado con un nuevo trabajo si salía de Old Trafford. Se dice que el lado portugués Benfica analiza un movimiento para él, pero el candidato presidencial del club João Noronha Lopes ha negado que esté planeando un movimiento.

«¿Ruben Amorim? Es un gran entrenador, tiene un contrato con el Manchester United», dijo Noronha Lopes a CMTV según lo informado por el registro.

«Él es un fanático del Benfica. Por supuesto que me gusta. No tengo un contrato para que Ruben firme. Bruno Lage, por supuesto, será el entrenador de Benfica. Trabajaré con él porque él es el entrenador del Benfica. No seré un factor en la inestabilidad del Benfica».

