Vikings To-Re firma ex campeón del Super Bowl para el tercer período

El Vikingos de Minnesota Recibí algunas noticias desafortunadas el martes al comenzar a Tailback, Aaron Jones era poner en la reserva lesionada a corto plazoDescallándolo por, como mínimo, las próximas cuatro semanas.

Aunque ex San Francisco 49ers Correr, Jordan Masón se ha convertido en el En realidad Principal corriendo en los primeros dos juegos de la temporada, llevando el balón 25 veces a los 15 de Jones incluso antes de la lesión en el ex Packer, este nuevo desarrollo ejerce una cantidad significativa de tensión en Mason para sostener el ataque apresurado de Minnesota, esencialmente por su cuenta.

De hecho, en lo que va del año, ningún otro vikingo ha tenido incluso acarreo.

Para contrarrestar y brindar más profundidad a la habitación, la organización ha comprado en una cara familiar. Tan familiar, de hecho, que este ahora será su tercer período con la franquicia, aunque esta vez en el equipo de práctica, según Adam Schefter.

Los vikingos firman el corredor, Cam Akers, por tercera vez

Con Aaron Jones sufriendo una lesión en los isquiotibiales, se espera que RB Cam Akers de agente libre vuelva a firmar con los Vikings. – Adam Scha después (@adamscha después) 16 de septiembre de 2025

Akers primero pasó un tiempo con los Vikings en 2023, cuando fue cambiado de los Rams después de que su punto de partida usurpó el entonces segundo año profesional, Kyren Williamsquien firmó un Extensión de tres años y $ 33 millones con el equipo el verano pasado

El ex campeón del Super Bowl firmó con el Houston Texans La siguiente temporada baja, antes de que se intercambie subsequemente de regreso a Minnesota por segunda vez.

Esta pasada temporada baja, el entrenador en jefe, Kevin O’Connell, decidió adquirir a Mason y mantener Ty Chandler Como las principales copias de seguridad de Jones, dejando espacio para que Akers firme con los Saints de Nueva Orleans en junio.

Sin embargo, no pudo llegar a la lista final de Nola, siendo cortada por el equipo a fines de agosto.

¿Cómo afectará la adición de Akers la habitación RB de los Vikings?

Mason ahora es oficialmente el RB1 de Minnesota, aunque ha estado claro que ha sido rb1a no oficial a Jones 1B desde el comienzo de la temporada 2025.

Akers ha demostrado ser una espalda auxiliar razonablemente fuerte, pero uno imagina que esto resultará en que Mason sea el líder oficial y la copa semi para los vikingos, en lugar de dividir toques, 60-40, como lo hizo con Jones.

El ex Ram tuvo su mejor año estadístico durante la temporada 2022, cuando logró 786 yardas y 9 touchdowns, después de salir como novato en 2020.

A pesar de un buen pero limitado 2022, parece que su carrera nunca logró volver a la pista después de que una lágrima de Aquiles lo dejó de lado durante casi la totalidad de la temporada regular 2021, antes de regresar para los playoffs, en el que corrió la pelota 67 veces, pero promedió solo 2.6 yardas/acarreo.

Akers está lejos de garantizar el lugar RB2 detrás de Mason, con el ex Colt, Zavier ScottTambién esperando en las alas su oportunidad de obtener más tiempo de juego. Y especialmente teniendo en cuenta que todavía está en el equipo de práctica, y no en la lista de 53 hombres.

Pero dada su amplia experiencia en la liga y numerosas experiencias positivas anteriores con la organización, parece que el ex destacado del Estado de Florida podría ver alguna acción tan pronto como este domingo en la semana tres, si el equipo lo designa como una promoción del día del juego a la lista activa.