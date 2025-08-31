Rodri dispara a Man City después de una impresionante derrota en Brighton – «No me importa»

El centrocampista del Manchester City Rodri dio una fuerte evaluación de dónde debería mejorar el equipo después de su derrota por 2-1 en Brighton.

Rodri no estaba feliz después de la derrota de Manchester City

Rodri destruyó el Manchester City por hacer chicos de la escuela después de haber tirado una ventaja de 1-0 en Brighton para perder. El ganador de Ballon d’Or hizo su primer inicio de la Premier League durante 11 meses, pero terminó la conclusión de que su equipo no está casi en el área donde deberían estar si quieren competir.

Nuevamente fue un revés para Pep Guardiola con una segunda derrota en su inauguración de tres juegos, y especialmente decepcionando lo bien que habían revisado el juego durante la primera hora. Erling Haaland le había dado a los Blues una ventaja en la primera mitad que ganó, con Brighton solo creando oportunidades para generar 0.04 en los objetivos esperados en las aperturas 60 minutos antes de que un cambio de cuatro veces transformara el partido.

Guardiola hizo cambios para tratar de reducir el impulso a favor de su equipo, pero resultó ser una tarea infructuosa. James Milner igualó el punto de penalización después de un balonmano de Matheus Nunes para un ganador fallecido de Brajan Gruda que había cruzado la pequeña resistencia.

Rodri pensó poco en qué récord de la ciudad de una victoria dice en tres juegos sobre dónde está el club. Sin embargo, estaba mucho más preocupado por las actuaciones en las primeras semanas.

«Para ser honesto, no me importa. La gente puede pensar lo que quieren. Solo tenemos que trabajar duro y concentrarnos en nosotros mismos y hablemos al final de la temporada», dijo a Sky Sports.

«Estamos decepcionados porque somos Manchester City y venimos aquí para ganar, pero esta es la realidad. No estamos en el nivel.

«La única forma de regresar es mirarnos a nosotros mismos. Comenzamos bien, pero la segunda mitad cayeron un poco. Luego están ocupados en casa y cometemos dos errores y es 2-1.

«Extrañamos el nivel. No sé, llamándolo como quieras. Es una cuestión del equipo y los cambios, los nuevos jugadores tienen que adaptarse y, por supuesto, si cambias el equipo, es difícil. Esta es nuestra realidad, no es para disculpas y debemos ver que esta no es la forma de lograr las cosas. Vamos a la pausa y renovamos el espíritu.

«Creo que teníamos el control del juego y no éramos nuestro mejor.

—

