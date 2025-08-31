Docenas de Pedemo en Solo se disculpan con los padres antes de ser liberados

SEMARANG (Antara) – Docenas de pedemanos involucrados en el caos en Solo, arrodilló Java y se disculpó con los padres antes de que la policía de Surakarta lo libere.

El comisionado jefe de policía de Surakarta, Pol Catur Cahyono Wibowo, en Surakarta dijo el domingo que su partido aseguró a 65 personas, porque estaban involucrados en disturbios en solo el sábado (30/8) por la noche.

«Dado que estaban involucrados en el Grupo Anarko que también había interrumpido la orden para el edificio del Consejo (DPRD Surakarta City), algunos todavía estaban en la escuela secundaria, la escuela secundaria y detenían la escuela», dijo.

Antes de ser liberados y devueltos a sus familias, se les pidió que se disculparan y se disculparan por sus padres.

«Esperamos confiar en los padres para mejorar aún más la supervisión y llevar a sus hijos y entrenar para que se conviertan en una mejor generación», dijo.

A este respecto, su partido también trabaja junto con escuelas, tanto clientes como maestros para dar a los estudiantes más supervisión.

Se aseguró de que las sanciones y violaciones penales se adaptarían al nivel.

En esa ocasión, apeló a los residentes de Solo para no ser provocados y aún capaces de proteger la ciudad, comenzando desde las inmediaciones de las inmediaciones para mantenerse propicio.

«Lo que es seguro es que esperamos que el apoyo de la comunidad en solitario», dijo.

Mientras que por los resultados del arresto, muchos residentes están fuera de solo.

«Hacen destrucción, instalaciones públicas en el camino, en el parque. Iluminación, cámaras y otros», dijo.