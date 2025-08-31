La estación de policía de la ciudad de Bekasi fue atacada

Yakarta, Viva – Masa de acción Según se informa, atacando a Mapolres Ciudad de Bekasi Desde la dirección del resumen Bekasi el domingo por la noche, 31 de agosto de 2025, alrededor de 20.40 WIB.

Leer también: Recogiendo cuan alrededor de Mako Brimob Kwitang



El incidente también hizo la atmósfera alrededor de Jalan Pangeran Jayakarta, distrito de Medan Satria, ciudad de Bekasi, todavía tensa con el incidente del ataque.

Desde el monitoreo en una serie de redes sociales, la masa de acción también había quemado una pila de cables en el medio del camino. La policía que había disuelto repetidamente la masa de la acción también había recibido una serie de resistencia.

Leer también: El momento en que el gas lacrimógeno perturbó el Duele de la Femenina Indonesia Duelo U-16 vs Vietnam en el Manahan Solo





El pozo del metro jaya, la praancia del aci al edi sueri

Hasta finalmente alrededor de las 22:00 WIB, la policía comenzó a tomar medidas firmes usando gas lacrimógeno.

Leer también: Thom Haye recibió malas noticias antes de debutar en Persib Bandung



La medida fue realizada por las autoridades para repeler la masa de acción alrededor del área de resumen, Marga Mulya, la ciudad de Bekasi.

Desde varios videos que circulan en las redes sociales, las masas y motociclistas se dispersaron en el Kabir para evitar el regreso del humo de los gases lacrimógenos.

La atmósfera del ajetreo y el bullicio dominado por las personas corridas en el video, acompañada por el sonido de explosiones repetidas que supuestamente se originan en rifles de gases lacrimógenos.