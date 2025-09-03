Eza Gionino fue demandado por el divorcio de Meiza Aulia, a pesar de que parecía armonioso

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mundo del entretenimiento en el país. Pareja de artistas Eza gionino Y Meiza aulia Según los informes, Coritha, que se sabe que es armoniosa a los ojos públicos, se enfrenta a un shock doméstico.

Leer también: La madre de Eza Gionino murió



Basado en la información obtenida del sistema de búsqueda para el caso del Tribunal Religioso de Cibinong, West Java, Meiza Aulia Coritha solicitó oficialmente el divorcio contra Eza Gionino el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Las relaciones públicas del Tribunal Religioso de Cibinong, Dadang Karim, confirmaron la demanda. Dijo que el tribunal había designado un panel de jueces para manejar este proceso de divorcio. La audiencia inaugural se programó el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Haru, Eza Gionino acompañó a Sonny Septian a estudiar después del estrechamiento de los vasos sanguíneos



«Basado en una búsqueda en nuestra solicitud, que hoy es cierto que una demanda de divorcio presentada por Meiza Aulia Coritha con Eza Gionino. Registrado hoy el miércoles 3 de septiembre, registrado en la cancha electrónica de su abogado», dijo Dadang Karim al equipo de medios, miércoles 3 de septiembre 2025.

«Luego, el presidente del tribunal ha determinado el panel de jueces y el panel de jueces también ha determinado el día del juicio que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025», continuó.

Leer también: Eza Gionino Kenang Pain fue etiquetado como un niño impío hasta que se llamó Dajjal al conocer a la madre



En su demanda, Meiza no solo solicitó el divorcio, sino que también presentó la custodia del niño.

«Si se basa en nuestra solicitud, la demanda es un divorcio, lo que significa divorcio presentado por la esposa, la acumulación con el dominio del niño. Sí, el Demandante presenta el dominio del niño en este caso Meiza», explicó Dadang.

Según los procedimientos, el tribunal llamará a ambas partes para que asistan a la audiencia. Si EZA y Meiza están presentes, el juicio inaugural comenzará con el proceso de mediación.

«El tribunal está obligado a llamar al demandante y al demandado. En la práctica, si el demandante y el demandado están presentes en el juicio, entonces el primer juicio es mediación. Si el demandante está presente, el primer juicio se llevará a cabo una vez más para el demandado», explicó Dadang.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el número de caso de la demanda, Dadang decidió no expresarlo. Según él, el número de caso no se puede mencionar porque ha entrado en el reino principal del caso.

«Tal vez este es solo nuestro consumo para el número de caso, lo siento, no podemos mencionar porque esto ha entrado en el dominio principal del caso», dijo.

Esta noticia ciertamente sorprendió al público, considerando que EZA y Meiza a menudo mostraban unión armoniosa en las redes sociales. Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de ambas partes relacionadas con las razones detrás de esta demanda.