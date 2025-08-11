Mikel Arteta confirma un impulso de la lesión del Arsenal para el partido del Manchester United

El Arsenal viaja a Old Trafford el domingo para enfrentar a Man United en Old Trafford en su primer partido de la Premier League.

Mikel Arteta ha compartido una actualización alentadora sobre un jugador importante. (Imagen: Jacques Feeney/Offside/Offsis a través de Getty Images).

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha confirmado que espera que el atacante Leandro Trossard esté disponible para el primer partido de la Premier League del domingo contra el Manchester United en Old Trafford.

Trossard se perdió las dos últimas amistades recetadas del Arsenal después de sufrir una lesión en la ingle en su derrota por 1-0 contra el Tottenham Hotspur durante su gira de pretemporada a través de Singapur y Hong Kong.

Después de perderse la derrota por 3-2 de los Gunners contra Villarreal en el Emirates Stadium el miércoles pasado, algunos partidarios esperan ver al belga nuevamente en acción para la victoria del sábado 3-0 en el Athletic Club.

Sin embargo, nuevamente estaba ausente en el equipo de la jornada, lo que le hizo causar el temor de que pudiera perderse la variedad de cortina de la Premier League en Old Trafford.

Sin embargo, Arteta está convencido [okay] En unos días, sí, un pequeño bulto en la ingle. Pero debería estar bien. «

Trossard jugó en las tres Tourwoges of Arsenal, comenzó la victoria 3-2 sobre Newcastle United y vino del banco contra el AC Milan y Tottenham.

El jugador de 30 años, que llegó al Arsenal en 2023 desde Brighton & Hove Albion, fue un valor fijo regular para los londinenses la temporada pasada, realizando 56 actuaciones en todas las competiciones, con 10 goles y 10 asistencias.

Trossard anotó el ganador del Arsenal cuando ganaron 1-0 el año pasado en Old Trafford en la Premier League.

En otra parte, Gabriel Jesús, la única otra residencia de lesiones que juega con el espíritu de Arteta para el viaje a M16, que no ha jugado desde enero y sigue ausente a largo plazo.

Kick -Off -Man United Pre -Season Guide 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.