Hay estudiantes de secundaria en Semarang que no suben en clase debido a la adicción al juego

Yakarta viva – Comisión de Protección Infantil Indonesia (Kpai) descubrir Alumno Clase 8 SMP De Semarang Iniciales que no subieron la clase debido a la adicción juego atrevido.

«Acabo de conocer a un estudiante de octavo grado de secundaria en Semarang que era adicto a los ‘juegos en línea'», dijo el lunes el comisionado de KPAI para las víctimas de pornografía de Subklaster y Cyber Kawiyan en Yakarta.

Kawiyan dijo que S no había ascendido en el último año porque a menudo no iba a la escuela.

Luego, dijo la madre que se dedicó parcialmente a jugar para que no pudiera despertarse por la mañana para la escuela.

«La hora de la mañana o la tarde es ampliamente acostumbrada a jugar. La madre admitió que su hijo ha sido un pasatiempo para jugar desde que estaba sentado en la escuela primaria de quinto grado», agregó.

Por lo tanto, Kawiyan evalúa la asistencia y la supervisión de los padres y las fiestas relacionadas para que las actividades de juego puedan tener un impacto positivo.

«Ahora la oficina de P3A (empoderamiento de las mujeres y protección infantil) de la ciudad de Semarang se ha llevado a cabo una evaluación. Y en el futuro cercano habrá un psiquiatra para obtener un tratamiento adicional», dijo.

También le pidió al gobierno que implementara inmediatamente una regulación gubernamental sobre la gobernanza de la implementación de sistemas electrónicos en protección infantil (TUNAS PP) y supervise su implementación para proporcionar protección a los niños en el ámbito digital.

Consideró que las regulaciones reguladoras normativas que rigen la protección de los niños en el dominio digital, como la Ley No. 1 de 2024, con respecto a ITE y PP Tunas es lo suficientemente bueno.

Luego, también está el Ministro de Comunicación e Regulación de Información o Regulación de Comunicación e Información No. 2 de 2024 sobre la clasificación del juego.

Este dulce regula la clasificación de juegos basados en la edad del niño, así como las obligaciones para que los editores de juegos puedan brindar protección a los niños accediendo.

Los datos muestran que, a partir del segundo trimestre de 2025, hay 39.7 millones de usuarios activos de juegos de Roblox menores de 13 años a nivel mundial. (Hormiga)