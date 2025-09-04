Los autos eléctricos fueron multados debido a sonidos falsos, esto es lo que sucedió

Minnesota, Viva – Auto eléctrico El más popular porque ofrece facilidad y alta eficiencia. Los conductores ya no se molestan en hacer cola en las estaciones de servicio o cambiando rutinariamente el petróleo.

Además, los costos de mantenimiento son generalmente más bajos que los automóviles alimentados con fósiles. No hay escape, ni máquinas complicadas, y ciertamente más ecológica.

Sin embargo, esta nueva tecnología aún no fue completamente entendida por todas las partes. La prueba, hay automovilistas que en realidad están multados porque se considera que violan las reglas de ruido.

Este caso antes de Mike, el propietario de Dodge Charger Daytona EV en Minnesota, Estados Unidos. Citado Viva Automotive Desde CarsCoops, jueves 4 de septiembre de 2025, el automóvil eléctrico que conducía utiliza el sistema de voz de un fabricante.

El sistema es en realidad solo un altavoz que crea sonido como un motor de gasolina. El objetivo es que el auto todavía tiene un personaje distintivo como carro muscular tradicional.

Desafortunadamente, la voz artificial en realidad hizo que la policía fuera malentendida. Mike fue despedido en la ciudad de Stillwater, un área que tiene reglas estrictas relacionadas con el ruido del vehículo.

En el video grabado por Mike, la policía confirmó que el sonido de su automóvil era una orden demasiado ruidosa e inquietante. Mike trató de explicar que su auto no tenía un escape real, pero la explicación fue ignorada.

Aún más confuso, unos meses después del incidente, carta boleto no ha sido registrado en la corte. Mike incluso afirmó haber contactado a las autoridades muchas veces sin una respuesta definitiva.

Este caso plantea preguntas sobre la preparación regulatoria para enfrentar un automóvil eléctrico con características únicas.