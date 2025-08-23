Marcus Rashford pudo hacer su debut completo en Barcelona este fin de semana

El jefe de Barcelona, ​​Hansi Flick, está convencido de que esta temporada los gigantes españoles verán la mejor versión de Marcus Rashford antes de un posible debut completo para el Leenlee del Manchester United.

Rashford vino del banco el pasado fin de semana en el primer partido de la temporada del Barça contra Mallorca y pudo actuar contra Levante desde el principio el sábado por la noche.

El internacional en Inglaterra hizo el cambio al Nou -Camp que se había caído de gracia en Old Trafford bajo Ruben Amorim.

La forma de Rashford para United ha caído considerablemente en los últimos dos años y se convirtió en el comienzo del mandato del jefe de Old Trafford.

El jugador de 27 años espera acomodar su carrera en España y su nuevo gerente queda impresionado por lo que ha visto del atacante hasta ahora, e insiste en que su encantamiento en La Liga será un éxito.

«Nos da más opciones», dijo Flick. «Sé que es más cómodo para jugar como extremo, pero su fuerza es el primer toque y con su goteo y su velocidad, es muy útil para nuestro juego y creo que podemos disfrutar de un fantástico Marcus Rashford, 100 por ciento esta temporada».

Flick estaba menos que impresionado a su lado después de su victoria del día de apertura de 3-0 contra Mallorca y luego dijo que no le gustaba ‘la actuación’.

Rashford jugó poco más de 20 minutos del banco en ese accesorio.

