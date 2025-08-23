Las vacunas no son una prioridad







Siempre estoy horrorizado cuando un gobierno extranjeroLa publicación, o la persona emite aspersión sobre el compromiso de la India con el bienestar de sus ciudadanos. Esto tiende a suceder todo el tiempo, por supuesto, por eso me encuentro en un estado de ira constante, listo para informar a cualquiera que esté dispuesto a escuchar que el gobierno indio pasa cada momento de vigilia preocupándose por cómo mejorar la vida de sus ciudadanos. Puede ser imposible respaldar esta declaración con pruebas, pero insisto en apoyarla.

Con toda honestidad, también grito esto a menudo porque uno no puede ser demasiado cuidadoso en estos días. Si alguien, en algún lugar, sospecha que uno de los que no ama la India lo suficiente, no se sabe dónde puede terminar esa historia. Me dicen que algunos indios se encuentran en la cárcel sin juicio durante años, y no reciben libertad condicional a menos que sean malditos condenados por violación. Entonces, solo para errar por precaución, uso mi patriotismo en mi manga a todas horas.

Lo que me enfureció esta vez fue un informe publicado por una revista médica llamada Lancet. Sé que es una de las publicaciones más antiguas y respetadas, pero tuve que estar en desacuerdo con lo que decía sobre las vacunas. Según el informe en cuestión, a partir de 2023, India fue uno entre los ocho países donde más de la mitad de los niños no vacunados de todo el mundo vivían. El informe continuó destacando lo que llamó «desigualdades persistentes» con respecto al acceso a la atención médica.

Mi primera reacción fue denunciar el Lancet como un pedazo de propaganda pagado por nuestro creciente número de enemigos. Vi los canales de noticias nacionales febrilmente, esperando que los anclajes denunciaran esto en términos fuertes, pero estaban ocupados atacando a un hombre de Nueva York que se postulaba para alcalde, por lo que me vi obligado a aceptar que mi ira estaba fuera de lugar. Cuando me calmé, me di cuenta de que no había adoptado la política oficial del gobierno cuando se trataba de informes como estos: «Ignorar, hasta que todo desaparezca».

Volviendo al informe, vi que se proporcionaron hechos y cifras para respaldar las reclamaciones extraordinarias que se hicieron. De 15,7 millones de niños que no habían recibido dosis de vacunas con difteria y tétanos en su primer año, 1.44 millones supuestamente fueron de la India. Los otros países en esa lista fueron Nigeria, República Democrática del Congo, Etiopía, Somalia, Sudán, Indonesia y Brasil. Fue entonces cuando sospeché que alguien en la lanceta debe haber cometido un error. ¿Cómo pudo la India encontrar su nombre junto con esos países, dada la forma en que estamos precipitándonos para convertirnos en una de las naciones más poderosas del mundo? ¿Nadie miró nuestro PIB o qué tan rápido está creciendo nuestra economía?

Uno de los problemas con informes como estos es la falta de comprensión sobre las prioridades. Claro, es posible que los niños no estén vacunados cuando lo necesitan, pero ¿es eso algo en lo que un país debería centrarse cuando hay otros problemas no resueltos que no reciben la atención que merecen? Antes de centrarnos en los niños, ¿no deberíamos resolver los problemas relacionados con el lenguaje, la religión y los códigos de vestimenta primero? Estas son las cosas que forman el tejido de nuestra sociedad hoy, no si un niño puede o no obtener tétanos.

Cualquiera que trabaje en cuentas estará de acuerdo en que la administración del dinero es complicado. Si uno solo tiene unos pocos miles de millones de rupias por año, con los cuales uno debe asegurarse de que las ciudades se renuevan correctamente, los sitios patrimoniales se renovan para verse más modernos, y los anuncios de página completa deben publicarse en todos los periódicos para anunciar el cambio de marca de los esquemas existentes, no quedan mucho para las carreteras o vacunas sin piñones. Es solo cuando todos comenzamos a unirnos en la dirección correcta y darnos cuenta de que las relaciones públicas son lo único que puede mejorar nuestra posición en el mundo, que dejaremos de distraernos por las revistas que hacen preguntas ridículas sobre Cuidado de la saludhigiene o desnutrición.

Afortunadamente para nosotros, finalmente tenemos un gobierno que sabe cómo se debe gastar el dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, se gastó Rs 2532 crore en la promoción del sánscrito entre 2014 y 2024-25, y si la lanceta no cree que sea un mejor uso de fondos que asegurarse de que niños están vacunados, debemos rechazar esa publicación por completo. Estoy bastante seguro de que podemos comenzar a publicar nuestras propias revistas médicas de ahora en adelante, con información escrita y examinada por nuestros ministros. Después de todo, es lo que tantos periódicos han hecho en los últimos años, y no escucho ninguna queja.

