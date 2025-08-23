PT Kartika Polaswasti Mahardhika Manager Bank Jateng Behere Manaye Pension Funds

Grobogan (Antara) -dplk Setia Bank Central Java firmó una colaboración con PT Kartika Polaswasti Mahardhika (14-8-2025) el jueves.

El evento que tuvo lugar en la sala de reuniones de PT Kartika Polaswasti Mahardhika, Gubug, Grobogan, marcó un nuevo paso para aumentar el número de DPLK (fondos de pensiones institucionales financieras) y fondos administrados en 2025.

PT Kartika Polaswasti Mahardhika, una compañía bien conocida que trata con alimentos y bebidas con sus productos superiores, Sirup Kartika, muestra su dedicación para mejorar el pozo de los empleados mediante el uso de la Java Central de Setia Bank.

El presidente presidente de PT Kartika Polaswasti Mahardhika, Albert Andy Santoso, reveló que el Setia Bank Central Java era una solución importante para las empresas privadas para ofrecer indemnización por indemnización y seguro de vejez para los empleados.

«DPLK Setia Bank Central Java es un programa muy útil y puede ser una solución para empresas privadas como nosotros. Los empleados son los activos más importantes y al ofrecer un buen pozo, podemos garantizar un futuro más garantizado para ellos», dijo Albert.

Esta colaboración también es una prueba de aprecio de PT Kartika Polaswasti Mahardhika por los servicios de la rama central de Java de la rama del gobernador del gobernador. Este fideicomiso es un paso importante para expandir el impacto positivo del Java central de Setia Bank para la comunidad, en particular las compañías que desean prepararse para un futuro mejor para sus empleados.

El jefe del Banco Setia del Banco Central de Java, Irma Indri Pratiwi, transmitió su dedicación para continuar desarrollando los mejores sistemas y servicios para todos los participantes. «Estamos dedicados a continuar mejorando la calidad de los servicios, para que los participantes de Setia Bank Central Java DPLK se sientan más garantizados y cómodos», dijo Irma.

La firma de esta colaboración también confirma que el leal DPLK de Bank Central Java está listo para ser la solución adecuada para empresas y personas que desean preparar su vejez más maduros. Este es el comienzo de varias formas de cooperación que continuarán desarrollándose y proporcionará muchas partes a muchas partes.

Con este paso positivo, el leal DPLK de Bank Central Java muestra cada vez más dedicación para apoyar a las empresas y empleados en toda Indonesia en la planificación de un futuro financiero más seguro y garantizado.