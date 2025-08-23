La víctima murió de los pozos de petróleo Blora.

SEMARANG (Antara) – BLORA Regency Regical Cople Management Agent (BPBD) confirmó el número de muertos de incendios de fuentes de petróleo ilegales en Dukuh Gendono, Village de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Java Central aumentó a cuatro personas.

El equipo de reacción rápida de Blora Regency BPBD (TRC), Agung Triyono en Blora el sábado, confirmó la triste noticia y entregó una de las quemaduras llamada Yeti (30) que anteriormente se sometió a un trato intensivo con el Dr. Sardjito Yogyakarta, finalmente murió.

«Anoche me informaron que los heridos en nombre de Yeti murieron. Había tenido quemaduras graves y fue tratado intensamente en el Hospital Sardjito», confirmó Agungg.

Con la muerte de Yeti, el número de muertes en esta tragedia aumentó a cuatro personas.

La lista de víctimas muertas es: Tanek (60), Sureni (52), Wasini (50) y Yeti (30).

Mientras tanto, un niño pequeño de dos años con las iniciales, que es hijo del difunto Yeti, todavía está en tratamiento intensivo en el Dr. Sardjitokarta. Su condición todavía fue seguida por el equipo médico.

«El anuncio todavía está en cuidados intensivos, con suerte habrá buenos desarrollos pronto», dijo Agung.

Mientras que hasta el séptimo día después del incendio, las llamas de la fuente de petróleo ilegal no se extinguieron. Un equipo conjunto compuesto por BPBD, bomberos, ptamina y varios voluntarios todavía está tratando de extinguir duro con diferentes métodos.

Mientras tanto, el impacto de este incendio se está generalizando cada vez más en los residentes locales. Al menos 300 cabezas familiares o alrededor de 750 personas tienen que abandonar sus hogares. Los refugiados ahora se encuentran en varios puestos de emergencia establecidos por el gobierno, junto con voluntarios en un lugar más seguro.

«Continuamos coordinando con varias partes, tanto para el tratamiento contra incendios como para las necesidades de los refugiados. Se han elaborado la ayuda logística, las cocinas públicas, para los servicios de salud», explica Agung.

Esta fuente de petróleo ilegal en Blora se ha convertido en una de las peores tragedias en los últimos años.

Además de reclamar muertes, el incidente también causó pérdidas materiales y perturbó las actividades de los ciudadanos en general.

Hasta ahora, la policía todavía está investigando la causa exacta del incendio con las agencias relevantes. La policía también ha investigado a varios testigos, que van desde empleados, propietarios de tierras, hasta aquellos sospechosos de estar involucrados en las actividades de perforación ilegal.

Junto con las fuerzas de seguridad, el gobierno local confirmó su dedicación para completar el manejo, tanto en términos de peleas de incendios, tratando con refugiados y procesos legales para las partes responsables.