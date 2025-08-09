David de Gea está de vuelta en Old Trafford para la pretemporada del Manchester United contra Fiorentina.

David de Gea y Bruno Fernandes

Bruno Fernandes le presentó a David de Gea una foto enmarcada en honor a su tiempo en el Manchester United antes de los Rojos, Friends contra Fiorentina el sábado.

De Gea dejó United en 2023 después de 12 años con United. El español ganó la Premier League en su segunda temporada en Old Trafford y luego ganó dos copas de competencia, la Copa FA y la Europa League.

La amiga de Fiorentina con United fue la primera vez que el GEA jugó en Old Trafford desde su asociación, y el club aprovechó la oportunidad para honrar al español.

El GEA recibió una cálida bienvenida de la multitud unida y fue aplaudido cada vez que tocaba la pelota en la fase de apertura.

Fernandes bromeó diciendo que esperaba anotar «algunos goles» contra el GEA antes de su regreso, a lo que el español respondió: «Como saben, llego a casa. Sin duda será un juego especial para mí.

«Bruno, ya sabes, no puedes anotar contra mí, y si anotas, ¡es porque te dejo anotar para que la gente siga cantando tu nombre!

«Pero para ser honesto, no puedo esperar a verte mi amigo. No puedo esperar a verlos a todos en Old Trafford, así que estaré allí el sábado, ¡nos vemos pronto!»

