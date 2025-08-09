Nueva información sobre actriz vinculada a Joe Namath Slain en Cold Case

En la noche oscura del 12 de febrero de 1977, una actriz de Hollywood de 28 años con reputación como «niña de fiesta» fue brutalmente asesinada en una calle tranquila en West Hollywood, California. Christa Helm – quien era Nacido en Milwaukee, WisconsinCon el nombre de pila Sandra Lynn Wohlfeil – fue apuñalado un reportado 22 veces así como golpeados en la cabeza y la cara con un objeto roma o puño.

Su asesinato nunca ha sido resuelto. Pero Según los informes, Helm salió con una amplia gama de celebridades, incluido el mariscal de campo del Salón de la Fama de los Jets de Nueva York, «Broadway» Joe Namath, quien llevó a los aviones a su primera y solo la victoria del Super Bowl, en 1969.

A principios de la década de 1970, Namath estaba en el apogeo de su fama. En 1972, Namath lideró la NFL En yardas de pases y touchdown, y obtuvo su quinta aparición en Pro Bowl.

Namath lejos de solo un novio famoso

Pero luego, las otras celebridades vinculadas a Helm también fueron de fama mundial, incluidos Mick Jagger, Warren Beatty, Jack Nicholson y el músico Johnny Rivers.

No se sugiere que Namath o cualquiera de los famosos timones de hombres fechados estuvieran atados a su asesinato.

Al mismo tiempo, según el investigador y periodista Jamey Duvall, quien mantiene el ¿Quién mató a Christa Helm? Sitio web y dice que es autor de un próximo libro del mismo título: Helm mantuvo un «diario sexual» en el que relató sus experiencias íntimas con varias celebridades, incluidas las calificaciones de hombres famosos y sus actuaciones sexuales.

Diario desapareció en la noche de matar

«Quiero hacerte saber que, aunque la vida de Christa estaba llena de emoción, sensacionalismo y tragedia, era una persona realmente buena y amorosa debajo de toda la locura que la rodeaba». – Director y ex novio Jospeh Middleton. #Christahelm pic.twitter.com/evam5kijuv – ¿Quién mató a Christa Helm? (@Christahelm1) 25 de marzo de 2025

Se cree que mantuvo el diario con ella en todo momento, en su bolso. Pero el bolso desapareció la noche de su asesinato y nunca ha sido encontrado.

«Esto ha llevado a la especulación de que el atacante podría haber sido después de su diario», escribió Duvall en su sitio. «Si Christa hubiera planeado publicar este diario, o usarlo como herramienta en un esquema de chantaje, podría proporcionar otro motivo para su asesinato».

Ahora, en una entrevista Publicado el 3 de agosto por El Daily MailDuvall reveló que lo que dijo es una nueva información sobre el caso, información que podría apuntar en una dirección diferente al motivo del «diario sexual».

Investigador informa el enlace al segundo asesinato

En la misma noche que Helm fue asesinado, una trabajadora sexual llamada Shelia Green también fue brutalmente apuñalada hasta la muerte de Mullholland Drive en Los Ángeles, a unas cinco millas del lugar donde Helm fue asesinado.

«La investigación de Duvall descubrió que la policía en 1977 creía que los casos de Helm y Green fueron cometidos por el mismo autor, aunque no hay evidencia de que la pareja se conociera», el Correo reportado.

El investigador le dijo a la Correo Esa propia timra puede haber sido una «escolta» en algún momento, y mientras vivía en la ciudad de Nueva York, el período en que habría salido con Namath, cayó en la órbita de un hombre llamado David Stein, quien Duvall describió como «una señora masculina. Estaba usando mujeres para desenterrar información sobre clientes ricos. Christa podría haber sabido demasiado».

Stein murió en 2021 sin ser interrogado por la policía, según el Correo informe.

Helm envía una postal siniestra

En 1976, solo unos meses antes de su asesinato, Helm envió una postal a una amiga, según el CorreoEso decía: «Estoy sobre mi cabeza, y podría necesitar desaparecer por un tiempo. Si algo me pasa, por favor cuida a Nicole».

«Nicole» se refiere a Nicole ClementsLa hija de Helm nació cuando la actriz tenía solo 17 años de su relación con un instructor de karate de 34 años en Milwaukee.

«Mi madre era una mujer muy complicada, como muchos de nosotros», dijo Clements al programa de televisión Misterios y escándalos en 2018. «Usó su cerebro y su encanto. Era cálida y amorosa para aquellos de nosotros que amamos y cuidaba. También era valiente con su ambición».