Man United toma una decisión de transferencia después de despedir a Ruben Amorim mientras surge la teoría

Se dice que el Manchester United ha tomado una decisión sobre una posible salida de Old Trafford en enero tras el despido de Ruben Amorim, con el club actualmente sin entrenador en jefe.

Según los informes, el Manchester United ha completado las conversaciones de transferencia después de separarse de Ruben Amorim. (Imagen: )

El director deportivo de la AS Roma, Frederic Massara, afirma que el Manchester United ha detenido todas las negociaciones de transferencia tras el despido de Ruben Amorim la semana pasada. El club italiano estaría interesado en la transferencia del atacante Joshua Zirkzee.

El delantero holandés ha tenido problemas desde que llegó a Old Trafford procedente del Bolonia en el verano de 2024, anotando solo nueve goles en 64 apariciones. El jugador de 24 años ha caído en el orden jerárquico esta temporada tras las llegadas de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

A Zirkzee se le ha vinculado repetidamente con un regreso a Italia, con el AC Milan y la AS Roma interesados ​​en sus servicios. Sin embargo, tras la marcha de Amorim, parece poco probable que se traslade a la capital italiana.

El director deportivo de la Roma, Massara, habló con DAZN y dijo: «Por el momento, el United ha detenido todas las conversaciones sobre transferencias después del cambio de entrenador. Dudo que cambien de opinión».

A principios de esta semana, Massara esperaba llegar a un acuerdo, y le dijo a Sky Sports en Italia: “Es un delantero centro del Manchester United amado por muchos clubes, no solo por nosotros.

Joshua Zirkzee antes de un partido del Manchester United (Imagen: Ben Roberts – Danehouse/Getty Images)

«Por supuesto, la situación es diferente después de este cambio de dirección, no hay contactos en curso, pero no me centraría en nombres individuales.

«Sabemos que esta ventana es una oportunidad para fortalecer el equipo en un área donde hemos tenido problemas para convertir las oportunidades en goles, así que buscaremos aprovechar eso».

El United se separó del técnico portugués el lunes después de una decepcionante racha de partidos y una ruptura en la comunicación con la jerarquía del United.

Amorim había pedido al director deportivo del club, Jason Wilcox, que «hiciera su trabajo» en una explosiva conferencia de prensa posterior al partido tras el empate con el Leeds United, que resultó ser su último acto como entrenador en jefe.

El United emitió un comunicado el lunes que decía: «Rubén Amorim ha dimitido de su cargo como entrenador en jefe del Manchester United. Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo.

«Con el Manchester United sexto en la Premier League, la dirección del club ha tomado a regañadientes la decisión de que ahora es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor resultado posible en la Premier League».

«El club quiere agradecer a Ruben su contribución al club y desearle todo lo mejor para el futuro. Darren Fletcher se hará cargo del equipo contra el Burnley el miércoles».

El primer partido de Fletcher al mando terminó en un empate 2-2 en Turf Moor y el entrenador juvenil se hará cargo del partido de la Copa FA del United contra Brighton mañana.

Zirkzee salió victorioso en el empate contra los Clarets y espera que la incorporación del nuevo entrenador al club le dé la oportunidad de impresionar.