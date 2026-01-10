Cómo se sorprendió Ressa Rizky se enteró de su madre biológica, Denny Sumargo

Jacarta – Una confesión sorprendente vino de un joven llamado Al Ressa Rizky Rossano que recientemente llamó la atención del público. La conversación entre Denny Sumargo e Inara Rusli cuando fueron invitados a su podcast vuelve a estar en el centro de atención.

Lea también: Nunca se vieron desde pequeña, así se enteró Ressa Rizky de su madre biológica



Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. Los siguientes son los 4 artículos de noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, edición del sábado 10 de enero de 2026. ¡Vamos, desplázate más!

Nunca nos habíamos visto desde pequeña, así lo sabe Ressa Rizky Denada Su madre biológica

Lea también: Reni Effendi habla sobre la supuesta trampa de Richard Lee y habla abiertamente sobre las fotos con chicas jóvenes





Dénada. Foto : Instagram @denadaindonesia.

Una confesión sorprendente vino de un joven llamado Al Ressa Rizky Rossano que recientemente llamó la atención del público. En medio de la atención sobre la vida de las figuras públicas indonesias, Ressa declaró abiertamente que era la hija biológica del cantante Denada Tambunan.

Lea también: Preocupa la condición de vida de Ressa Rizky, tras ser presuntamente abandonada por Denada



Leer más aquí.

Preocupa la condición de vida de Ressa Rizky, tras ser presuntamente abandonada por Denada

Una confesión sorprendente provino de un joven llamado Al Ressa Rizky Rossano que recientemente se convirtió en un tema de conversación público. En medio de la atención sobre las vidas glamorosas de las celebridades indonesias, Ressa reveló hechos amargos sobre su pasado.

Afirma ser hijo biológico de la cantante y bailarina Denada Tambunan, pero creció sin sentir nunca el papel y la presencia de su madre biológica.

Leer más aquí.

Se encuentran confesiones virales de internautas Richard Lee ¡Con una niña, aumentan las acusaciones de infidelidad!

Recientemente se sospecha que Richard Lee tiene una relación especial con otra mujer, es decir, tiene una aventura. Esto se reveló en la carga de un internauta que se volvió viral en las redes sociales.

En la carga, un internauta envió un mensaje directo (DM) a la esposa de Richard Lee, Reni Effendi. El internauta dijo que había visto a Richard Lee comiendo con otra mujer en un restaurante.

Leer más aquí.

Denny Sumargo quedó sorprendido por la confesión de Inara Rusli, su reacción se destacó de inmediato

La conversación entre Denny Sumargo e Inara Rusli cuando fueron invitados a su podcast vuelve a estar en el centro de atención. Esta vez, la atención de los internautas se centró en la respuesta espontánea de Denny Sumargo cuando Inara reveló la razón por la que no tenía sospechas sobre el estado civil de Insanul Fahmi antes de su matrimonio no registrado. La reacción de Denny, que se consideró contundente, fue ampliamente discutida en las redes sociales.