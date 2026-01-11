Man United predijo el XI vs Brighton cuando se tomó la decisión de Shea Lacey

El Manchester United recibe al Brighton en Old Trafford esta tarde, con la desesperada esperanza de clasificarse en la Copa FA.

El Manchester United podría hacerle el debut completo a Shea Lacey en la tercera ronda de la Copa FA esta tarde (Imagen: Getty Images/Elige el equipo)

El Manchester United comienza su campaña en la Copa FA esta tarde con un fuerte empujón para que los Rojos avancen a la cuarta ronda de la competición. Una salida anticipada de la Copa Carabao en Grimsby Town aumenta las expectativas de que el United progrese y les da a los fanáticos algunas esperanzas de éxito esta temporada.

Como tal, el entrenador en jefe interino Darren Fletcher estará interesado en mantener su equipo relativamente fuerte, especialmente con un equipo desafiante de Brighton y Hove Albion que visita el Teatro de los Sueños. Sin embargo, eso no significa que Fletcher estará en contra de hacer cambios en un esfuerzo por mantener fresco a su equipo.

Ayden Heaven ha sido utilizado mucho durante Navidad y Año Nuevo, por lo que ciertamente hay razones para dejarlo en el banco y darle la bienvenida a Leny Yoro nuevamente a la alineación titular. El francés es un año mayor que Heaven y ha aparecido en todos los partidos de la Premier League esta temporada.

Sin embargo, su confianza se ha visto afectada últimamente, por lo que una actuación positiva contra Brighton podría ser justo lo que necesita para poner en marcha su 2026. En el mediocampo, Casemiro parecía cansado en Turf Moor el miércoles por la noche. Dos centrocampistas no son necesariamente la mejor opción en un sistema 4-2-3-1, por lo que jugar con Kobbie Mainoo junto a Manuel Ugarte sería un cambio positivo.

Fletcher admitió que Mainoo era difícil de entender el viernes, por lo que no estaba claro si estaba feliz o no en este momento, pero comenzar en Old Trafford ciertamente lo animaría. Quizás la decisión más importante que podría tomar Fletcher es entregarle a Shea Lacey su debut completo con el club. El joven de 18 años solo jugó seis minutos en Burnley, pero estuvo a la altura, ya que mostró mucha promesa ofensiva por la derecha y casi anotó su primer gol para el club en el proceso.

Fletcher habló extensamente sobre la academia y lo satisfecho que estaba con la actitud de los jóvenes durante su conferencia de prensa. Esto contrasta marcadamente con las quejas de Amorim no hace mucho tiempo. Junto a Bruno Fernandes y Matheus Cunha, el adolescente tendría suficiente experiencia para ayudarle en un partido difícil.

Finalmente, recién salido de Turf Moor, Benjamin Sesko merece una oportunidad de mantener ese impulso en la Copa FA.

Unidad predicó XI vs Burnley: Lammens; Dalot, Joro, Martines, Shaw; Ugars, Maino; Lacey, Fernandes, Sol; Sesco