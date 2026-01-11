Ari Lasso pide que eliminen sus fotos hasta que le devuelvan el regalo a Dearly Joshua tras romper

VIVA – No Ari Lasso se ha convertido nuevamente en un tema candente de conversación en las redes sociales. Esta vez, la atención se centra en su relación pasada con Querido Josué que se dice que se está calentando nuevamente a pesar de que los dos se han separado. Este problema surgió luego de que Ari Lasso escribiera comentarios que fueron considerados duros y exigieron la eliminación de fotografías y la devolución de varios obsequios que hizo mientras aún estaba en una relación.

Los comentarios de Ari Lasso que circularon ampliamente inmediatamente atrajeron la atención de los internautas. En la carga, le pidió abiertamente a Dearly Joshua que borrara ciertas fotos que, según decía, eran suyas. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Ari Lasso y Querido Joshua

«FOTOGRAFÍAS DE BALI POR FAVOR BORRAR…. ¡¡¡YO SOY EL QUE PAGO, KOO TÚ ERES EL QUE LAS USA!!!» escribió Ari Lasso, citado en Instagram @rumpi_gosip el domingo 11 de enero de 2026.

No solo eso, Ari Lasso también confirmó su afirmación de propiedad de las fotografías mencionando aspectos legales.

«LES PIDO QUE BORREN TODAS LAS FOTOS DE LA BODA DE LUNA EN BALI… LAS OBRAS FOTOGRÁFICAS ESTÁN PROTEGIDAS POR LA LEY… y EL DUEÑO DE LOS DERECHOS DE ESTAS FOTOS SOY YO… PIDO QUE BORREN ESTAS FOTOS», escribió otro comentario.

Esta declaración provocó inmediatamente diversas especulaciones públicas. Muchos internautas creen que los problemas personales que deberían resolverse a puerta cerrada en realidad se han extendido a la esfera pública. Además, se sabe que la relación entre Ari Lasso y Dearly Joshua terminó hace algún tiempo.

En medio de la ajetreada discusión, Dearly Joshua finalmente habló a través de una larga declaración que ahora también se ha difundido ampliamente. Admitió que había optado por permanecer en silencio todo este tiempo para evitar un conflicto mayor, especialmente por el bien de los niños.

«Sé que tienes muchos fans, definitivamente tienes mucha gente defendiéndote, porque eres una buena persona, que creerá lo que digo, pero también tengo muchas pruebas, y he estado en silencio todo este tiempo y no contra ti, porque no quiero que mis hijos se dejen llevar, así que por favor sean pacíficos», escribió Dearly.

También dijo que había cumplido con la solicitud de Ari Lasso sobre la eliminación de las fotografías, pero consideró que la situación se repetía a menudo.

«Está bien, lo borraré, pero no lo reproduzcas más tarde y digas que soy una niña mayor… Me gusta ir y venir y borrar fotos», añadió.