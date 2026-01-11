Los residentes de Sumbang Banyumas rechazan la minería al pie del monte Slamet

Banyumas (ANTARA) – Alrededor de 100 residentes del distrito de Sumbang que son miembros de la Alianza de la Comunidad Preocupada de Sumbang han expresado su oposición a las actividades mineras al pie del monte Slamet, que forman parte del área de la aldea de Gandatapa, Banyumas Regency, Java Central, ya que se cree que son perjudiciales para el medio ambiente.

Este rechazo se materializó visitando el domingo la zona minera en la frontera de las aldeas de Gandatapa y Limpakuwus, distrito de Sumbang, Banyumas, para realizar una manifestación pacífica.

Sin embargo, esta acción no estuvo llena de discursos, sino de comprobar el estado actual de los terrenos dañados por la minería de arena negra, finalizando con la colocación de pancartas denunciando la actividad minera en el cerco y entrada a la zona minera.

El coordinador de la Alianza Comunitaria Preocupada de Sumbang, Eka Wisnu, dijo que el rechazo era una forma de solidaridad de los residentes de Sumbang hacia la comunidad de Gandatapa Village, que sentía el impacto directo de las actividades mineras.

En este caso, dijo, la acción de resistencia se expresó a través de la colocación de pancartas que simbolizaban la actitud de los vecinos ante la existencia de la mina.

Enfatizó que los residentes no rechazan las regulaciones o políticas gubernamentales, sino que consideran los efectos de largo plazo de las actividades mineras en el medio ambiente y la sostenibilidad de la vida para las generaciones futuras.

«Nos solidarizamos con los residentes de Gandatapa en particular al colocar pancartas esencialmente contra la minería porque el impacto se sentirá, especialmente para nuestras generaciones futuras. Nuestros hijos y nietos pueden heredar un desastre», dijo.

Dijo que el impacto más real que sintió la comunidad fue el daño a la infraestructura vial que ocurrió en un corto período de tiempo.

De hecho, dijo, la vía había sido reparada recientemente, pero en varios puntos había vuelto a sufrir daños debido a la actividad de vehículos pesados ​​que transitaban por la zona minera.

«Las carreteras se dañan rápidamente y, aunque están dañadas, la propia mina nunca las ha tocado para repararlas. Todo el mundo está esperando un presupuesto del gobierno. Sólo han pasado unos meses desde que algunas de ellas sufrieron daños», dijo.

Los residentes que son miembros de la Alianza Comunitaria Preocupada de Sumbang despliegan pancartas rechazando las actividades mineras en el área minera al pie del Monte Slamet, que forma parte del área de la aldea de Gandatapa, distrito de Sumbang, Regencia de Banyumas, Java Central, el domingo (1/1/2026), ya que se cree que son perjudiciales para el medio ambiente. ANTARA/Sumarwoto

Además de la infraestructura, dijo, la disminución del drenaje de agua es un problema grave para los residentes, ya que afecta las necesidades domésticas y agrícolas.

Cree que la situación empeorará si las actividades mineras continúan sin un seguimiento y evaluación estrictos.

Según él, la zona minera cuenta actualmente con un cartel de advertencia oficial instalado por el Ministerio de Medio Ambiente/Agencia de Control Ambiental (KLH/BPLH) de la República de Indonesia, que indica que la zona está controlada por reguladores ambientales, pero las actividades mineras continúan con normalidad.

«Hay supervisión del Ministerio de Medio Ambiente, pero la actividad minera continúa. No somos alérgicos a las regulaciones, pero lo que consideramos son los efectos y consecuencias a largo plazo», afirmó.

Dijo que la principal esperanza de los vecinos miembros de la alianza es el cierre total de las actividades mineras en la zona.

Dijo que los cierres temporales como los que han ocurrido en otros lugares no son suficientes para abordar las preocupaciones del público.

«La esperanza de los habitantes es que esta mina se cierre por completo. Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida de cierre, todavía se encuentra en las siguientes etapas y las actividades continúan», subrayó Eka.