Man United Icon vio en Ipswich vs Sheffield United en medio de la incertidumbre de gestión

La nueva noticia del Manchester United después del ex gerente, Ole Gunnar Solskjaer, fue visto en Portman Road para el partido de la ciudad de Ipswich contra Sheffield United.

Ole Gunnar Solskjaer estuvo presente en Ipswich Town vs Sheffield United.

El ex Manchester United -Baas Ole Gunnar Solskjaer fue visto el viernes por la noche en el campeonato de Ipswich Town contra Sheffield United.

El ex gerente de tamaño, que recientemente fue despedido por el súper club de Lig Lig Besiktas después de su decepcionante comienzo de temporada, fue capturado durante la competencia por las cámaras deportivas Sky en Portman Road.

El jefe de Blades Ruben Selles está bajo presión después de haber perdido los primeros cinco juegos de su campaña de campeonato, después de haber perdido por poco la promoción la temporada pasada.

Sheffield United fue derrotado 2-1 el año pasado por Sunderland en la final de los play-off y separó las formas con el manager Chris Wilder después de esa decepcionante derrota y fue un comienzo abrasador de la temporada para el nuevo gerente de Blades.

Los tractores también hicieron un trabajo ligero de Sheffield United esta noche y ganaron 5-0 con un hat trick de Jaden Philogen, un final de Jack Clarke y George Hirst Strike, dejando atrás el fondo de la división de Blades Rock.

La actuación de Solskjaer en Portman Road lo llevó en línea, lo que sugiere que el antiguo United -BaaS podría ser un contendiente para hacerse cargo de Bramall Lane como Sheffield United debido a Golde aparte.

Sin embargo, probablemente haya una explicación más simple. Ipswich Town -Baas Kieran McKenna también es un ex entrenador del Manchester United y en realidad formó parte del personal de la sala de atrás de Solskjaer durante su tiempo como jefe de Old Trafford.

McKenna y Michael Carrick fueron ascendidos a entrenadores asistentes bajo José Mourinho y se quedaron en el club después de su partida y el nombramiento de Solskjaer.

La pareja son buenos amigos de su tiempo en Old Trafford, con McKenna United que se fue a Ipswich en 2021. Desde entonces, ayudó a los tractores de la Liga Uno a la Premier League la temporada pasada, pero su equipo fue traído de vuelta al campeonato este verano.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.