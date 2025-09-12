El ganador del Oscar Chai Vasarhelyi habla de Nat Geo Doc ‘Lost in the Jungle’

En «Perdido en la jungla«Los ganadores del Oscar Jimmy Chin y Chai Vasarhelyi («Solo en solitario») se asoció con el cineasta colombiano Juan Camilo Cruz para contar la historia de cuatro hermanos indígenas, de 13, 9, 9 y 11 meses, que lograron mantener con vida durante 40 días en la remota parte de la selva colombiana después del avión de Cessna en el que se estrellaron y mataron a su madre, Magdalena Mucutuy y el piloto del avión.

La película, que se estrenó el mes pasado en el Telluride Film Festival, es uno de los dos documentales de 2025 Nat Geo dirigidos por Chin y Vasarhelyi. Ellos también tienen «Amor + guerra» Acerca de la fotógrafa de combate Lynsey Addario, que actualmente se está proyectando en el Camden Intl. Festival de cine.

«Lost in the Jungle» es el tercer documental de largometraje sobre los hermanos Lesly, Soleiny, Tien y la historia de supervivencia milagrosa de Cristin Mucutuy. El año pasado, Netflix lanzó «The Lost Children» y «Operation Hope – The Children Lost in the Amazon» fue lanzado en TVOD. Pero «Lost in the Jungle» se destaca porque Chin, Vasarhelyi y Cruz aseguraron los derechos de la historia de los hermanos mucutuy. Los niños no solo aparecen en «Lost in the Jungle», sino que también son entrevistados.

«Era muy importante para mí poder permitir que los niños contaran su historia en sus propias palabras, y eso significaba saltar a través de muchos aros y esperar, y reunir muchos intereses diferentes y diferentes partes», dice Vasarhelyi.

Variedad Habló con Vasarhelyi y Cruz sobre «Lost in the Jungle», que se estrena en National Geographic el 12 de septiembre y se convierte en Disney+ y Hulu el 13 de septiembre.

Además de los niños mucutuy, la película incluye entrevistas con las tribus indígenas locales y los comandos militares colombianos que encontraron a los niños, así como al presidente colombiano Gustavo Petro y a la ex pareja, familia y amigos de Magdalena Mucutuy. ¿Cómo obtuviste un acceso tan extraordinario?

Vasarhelyi: Probablemente fue la película más complicada que he hecho en términos de acceso.

Cruz: A medida que entramos en la historia, estábamos descubriendo más y más personajes y cuán profunda fue la historia. Entonces, esa es la razón por la que tenemos un coro de diferentes voces en la película. Eso tomó mucho esfuerzo, energía y habilidades para poner todo en su lugar.

¿Fue difícil entrevistar a los niños sobre uno de los momentos más traumáticos de sus vidas?

Cruz: Lo abordamos con extremo respeto y con la autorización completa de las familias y de la organización que cuidaba a los niños después de que ocurrieron los trágicos eventos. (Tuvieron) apoyo psicológico (durante las entrevistas), y también tuvimos nuestro propio equipo, que nos dio mucha información sobre la mejor manera de hacer las entrevistas y la mejor manera de acercarse a los niños. Creo que dar a (los niños) la oportunidad de tener la propiedad de su historia les dio la voz que no tenían durante tanto tiempo.

En el doctor, está claro que los niños mucutuy y su madre enfrentaron dificultades financieras significativas. Ambos se están beneficiando de su historia. ¿Los niños están siendo compensados ​​por darle los derechos de su historia?

Vasarhelyi: Sí. Por supuesto. Establecimos un fideicomiso para los niños y los compensamos por sus derechos porque eso es lo justo. Para esta película en particular, los niños que cuentan la historia en sus propias palabras, espero, serán algo empoderador para ellos en sus vidas y también los protegen de alguna manera.

Además de las cabezas parlantes, las imágenes de archivo y las recreaciones, utilizó animación para contar partes de la historia. Principalmente, la animación se usó mientras los niños explicaban cómo pasaron sus días en la jungla. ¿Cómo decidiste usar la animación para contar esa parte de la historia?

Vasarhelyi: Creo que la animación a menudo puede ser manipuladora, pero pensé que esta idea de estos dibujos de línea enfocaría a la audiencia en las palabras reales, que eran las palabras reales, que los niños dijeron y también nos permitieron tratar de conjurar para la audiencia cómo debe haber sido para que estos niños indígenas estuvieran en la jungla.

Hay varias secuencias de recreación en el DOC que involucran al equipo de rescate indígena y al equipo de rescate militar colombiano. No sentían secuencias de recreación. Sentí que estaba viendo imágenes de archivo. ¿Cómo hiciste que pareciera tan real?

Cruz: Tuvimos el lujo de que las personas reales vengan con nosotros de regreso al Amazonas. Los indígenas son muy precisos en su narración. No quieren mentir, y los militares también son muy estrictos. Entonces, en realidad, cada situación que realmente recreamos fue muy, muy, muy cerca de la realidad de cómo sucedió. Sabes, desde los orígenes, de las acciones y cómo se posicionaron en ciertas situaciones.