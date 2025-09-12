Bojan Hodak no está satisfecho con la actuación de Thom Haye, estos 2 jugadores cosechan elogios

VIVA – Perseguidor Bandung ganó con éxito una estrecha victoria por 1-0 Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026. Este feroz duelo tuvo lugar en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

El gol único de Maung Bandung fue anotado por Uiliam Baros en el minuto 53 después de recibir un pase maduro de su colega. Estos resultados hacen que Persib continúe manteniendo una tendencia positiva en el hogar.

Persib Coach, Bojan Hodakafirmó estar satisfecho con el arduo trabajo del equipo. Según él, Persib parecía más dominante, especialmente en la primera ronda.

«Dominamos, tenemos más oportunidades, incluso hay una patada que golpeó el poste», dijo el entrenador croata después del partido.

Aunque se detuvo debido a fuertes lluvias que se estiró el campo, Hodak evaluó que sus hijos adoptivos aún podían mantener el enfoque. Admitió que hubo un momento en que el jugador parecía un poco rígido debido a la ruptura de la competencia, pero en general Persib aún merece ganar.

Hodak agradeció a los jugadores extranjeros que acababan de debutar con Persib. Consideró la actuación de Federico Barba y Eliano Reijnders bastante satisfactorio.

«Creo que Eliano y Barba juegan muy bien. Aparecen en buenas condiciones», dijo Hodak.

Mientras tanto, otros dos jugadores, Thom Haye Y Andrew Jung, se dice que todavía necesita tiempo para lograr las mejores condiciones. «Para Thom, todavía necesita aumentar el físico porque no es 100 por ciento. Andrew también es lo mismo, hay una larga pausa, y cuando venía estaba enfermo», dijo.

Hodak también explicó las razones de la ausencia de William Marcilio. El centrocampista brasileño tuvo que detenerse debido a una lesión durante el entrenamiento. «No quiero correr riesgos», dijo Hodak.

En general, Hodak está satisfecho con la apariencia de Persib. «En general, jugamos mejor y merecemos ganar», concluyó.