Sugerter: Pruebe el material de la Ley de Salud para la certeza del médico

Purwokerto (Antara)-Uno de los solicitantes de las pruebas judiciales número 17 de 2023 con respecto a la salud, M. Mukhlis Rudi Prihatno dijo que los pasos para presentar casos al Tribunal Constitucional (MK) se llevaron a cabo debido a la seguridad jurídica en la administración de especialistas-subsistentes.

«Este paso de prueba de material es una empresa constitucional para garantizar que la educación médica todavía tenga seguridad legal, así como de acuerdo con el sistema de educación superior, según lo determinado en los derechos número 20 de 2003 con respecto al sistema de educación nacional y los derechos número 12 de 2012 sobre la educación superior», dijo el decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Sediras (Unsored) en Purwokerto, martes.

De acuerdo con él, el caso número 143/PUU-XXII/2025 Lo que se propuso a Togeter con otros tres solicitantes que consisten en médicos, profesionales y académicos, a saber, Razak Ramadhan Jati Rianyanto, y el Dr. M Hidayat Budi Kusumo SPB acompañado por un equipo legal de la oficina de abogan de Nanang Sh & Partners.

En este caso, la sesión plenaria con la agenda de escuchar las declaraciones del DPR y el Presidente (Gobierno) se planea en la sala del tribunal plenaria en el segundo piso, el edificio del Tribunal Constitucional, Yakarta, el jueves 2 de octubre de 2025, a las 1.30 pm.

También consideró el Artículo 187 del párrafo (4) y el Párrafo 209 del Artículo 209 (2) de la Ley de Salud que dio a la autoridad hospitalaria como el principal organizador del programa educativo de las artes especializadas, el potencial de causar sistemualismo.

Dijo que la disposición produjo dos canales educativos, a saber, basado en la universidad y basado en el hospital, lo que en realidad podría dañar la unidad del sistema educativo nacional.

«La educación médica debe estar en un sistema de educación superior», enfatizó.

Si no se verifica el dualismo, dijo, se teme que cause incertidumbre legal y perturbe la calidad de la capacitación o subespecialista del médico especializado.

Además, continuó, el artículo probado también tiene el potencial de entrar en conflicto con el Artículo 28d del párrafo (1) de la Constitución de 1945 con respecto al derecho a la seguridad legal, y el Artículo 31 del párrafo (3) de la Constitución de 1945 con respecto al derecho a un sistema educativo nacional.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda investigar objetivamente todo el argumento presentado, de modo que la decisión nazca que ofrezca justicia a la comunidad más amplia, en particular relacionada con la Marwah de la educación de artes especializadas y/o subespecialistas», dijo Mukhlis.

Lea también: Java central todavía necesita 16,458 médicos