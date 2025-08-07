Man City tiene un apalancamiento poco probable de Jack Grealishe con el interés de transferencia de Everton

Manchester City ha tenido que ser paciente por interés en Jack Grealishe para formalizar, pero Everton tiene una razón para moverse rápidamente

Grealishe después de la victoria sobre Everton (Imagen: 2024 Simon Stacpoole/fuera de juego)

Manchester City perdió la mayor parte de su influencia en el mercado de transferencias con Jack Grealisk sobre sus decisiones sobre él en las últimas semanas de la temporada.

Pep Guardiola lo deja en el sofá para la final de la Copa FA y luego completamente fuera del equipo para el último partido de la Premier League y la Copa Mundial de Clubes le dijo al mundo que no era parte de los planes del primer equipo.

Eso envió un mensaje a todos los interesados en Grealisk para esta próxima temporada que la ciudad no lo quería, y en ese escenario el club de ventas generalmente tiene que estar contento con lo que obtienen.

Los compradores, o préstamos, pueden recostarse y esperar hasta las últimas semanas de la ventana sabiendo que a menos que alguien más entre en el blues, condiciones cada vez más favorables para una oferta de salida que si hubiera el preliminar para Guardiola que lo quisiera.

No fue una sorpresa entonces cuando los jugadores de la ciudad volvieron al entrenamiento en Manchester un mes después de haber sido derrotado de la Copa Mundial del club y Gralealh volvió a estar con ellos. Nadie tiene prisa por comenzar una guerra de ofertas si cuanto más lo dejen, mejor trato que puedan obtener.

Sin embargo, Everton puede ser la tendencia. Los Mersesiders se acercaron a la ciudad con un préstamo de temporada para el jugador de 29 años, mientras que él quiere volver al equipo inglés bajo Thomas Tuchel a tiempo para la Copa Mundial el próximo verano.

City preferiría un acuerdo permanente y si los datos financieros del préstamo pueden acordarse, son un asunto diferente, pero al menos con Everton hay ventajas para los Blues. Permanecería gralise en el vecindario en una competencia competitiva y, lo que es más importante, se esperaría que fuera la estrella, algo que estaba claramente en Aston Villa, pero luego luchó en Etihad.

Everton podría hacerlo con algunas configuraciones de marco de selección mientras ingresan a su nueva casa después de que se hayan despedido de Goodison Park, y David Moyes ya está pidiendo públicamente más actividades en el mercado de transferencias. Aunque a la mayoría de los clubes les gusta ver trenes de Grealish en la ciudad, hay impaciencia en Everton y la insistencia de Moyes para hacer algunas ofertas.

Eso debe funcionar a favor de la ciudad, ya que ambas partes están investigando si un acuerdo es posible. Todos saben dónde están los blues, pero al menos hay una razón para que Everton quiera actuar rápidamente.

Después de que tuviera que ser paciente por interés en Grealisk para formalizar, el enfoque de Everton alentará a la ciudad.

