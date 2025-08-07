La respuesta de Prabowo sobre el crecimiento económico alcanzó el 5.12 por ciento

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto llamado sentirse feliz y optimista sobre crecimiento económico Indonesia hoy. Basado en datos BpsEl crecimiento económico indonesio en el segundo trimestre alcanzó el 5.12 por ciento.

«Ayer el presidente fue optimista, el presidente dijo que con este crecimiento económico, significa que nuestra estrategia de transformación nacional está en el camino correcto», dijo el jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, la Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan NasbiJueves 7 de agosto de 2025.

Hasan explicó que el crecimiento económico de Indonesia también fue discutido por Prabowo en la sesión del gabinete plenario, miércoles 6 de agosto de 2025.

Prabowo también apreció el logro del crecimiento económico. Según Prabowo, el gobierno está en la pista económica correcta.

«Esa fue la palabra del presidente ayer respondiendo a los resultados de nuestro anuncio de crecimiento económico. Y la realización de esta inversión fue muy apreciada por el presidente y el presidente fue optimista de que estábamos en el camino económico correcto», explicó.

Anteriormente informó, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) a través del Diputado para el Balance y Análisis Regional, Moh. Edy Mahmud informó que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2025 alcanzó el 5.12 por ciento anual alias año tras año (YOY), o creciendo 4.04 por ciento en trimestre o trimestre a trimestre (QTQ).

Explicó que el crecimiento económico del trimestre II-2025 se registró más alto que el mismo período en 2024, que fue del 5.05 por ciento (interanual). En un trimestre, la realización del segundo trimestre del II-2025 también es más alta que el primer trimestre de 2025, que es solo del 4.87 por ciento (interanual).

«Entonces, en comparación con el segundo trimestre de 2024, el crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025 creció un 5,12 por ciento interanual», dijo Edy en una conferencia de prensa, el martes 5 de agosto de 2025.

«Y en comparación con el primer trimestre de 2025 o trimestre a trimestre (QTQ), el crecimiento económico del segundo trimestre de 2025 creció un 4.04 por ciento», dijo.

Edy agregó, la economía indonesia medida en función de la cantidad de producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2025 en función de los precios aplicables, alcanzó 5.947 billones de RP.

Mientras tanto, si se basa en un precio constante, alcanza RP 3,396.3 billones. «De modo que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el segundo trimestre de 2024 creció en un 5.12 por ciento (interanual)», dijo.