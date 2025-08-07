Stay Building Heritage Flag Park, Pramono: los comerciantes no deben obstaculizar

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo enfatizó que la construcción del parque de bandera del patrimonio debe continuar, aunque debe continuar comerciante Barito Animal Market es reacio a ser reubicado.

Pusaka Flag Park es una fusión de tres parques en el sur de Yakarta, a saber, Taman Ayodya, Taman Leuser y Taman Langsat.

«Entonces, este parque Langsat ha sido un plan de tiempo largo. Aunque todavía hay comerciantes que no quieren mudarse, por supuesto que no debe obstaculizar el plan de desarrollo existente. Y soy consistente por eso», dijo Pramono cuando se encuentra en el área del sur de Yakarta el jueves.

Las actividades de los comerciantes y consumidores en los mercados y especias tradicionales de verduras. (Ilustración fotográfica del consumo público) Foto : Entre fotos/irwansyah putra

Dijo Pramono, la construcción del parque no era para beneficio personal. El parque está hecho para agregar espacio abierto verde que la comunidad puede utilizar para hacer ejercicio.

De hecho, más tarde, el parque proporcionará varias instalaciones deportivas, como pistas de trote a lugares para jugar al tenis, Padel, etc. El público puede utilizar las instalaciones deportivas de forma gratuita.

Anteriormente, el miércoles (6/8), el alcalde de la administración del sur de Yakarta, Muhammad Anwar, dijo que la colocación de la primera piedra o innovador en la construcción del parque de bandera del patrimonio se llevaría a cabo a pesar de que los comerciantes del mercado de animales de Barito aún no se habían movido por completo.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

«Si los comerciantes permanecen, el viernes todavía existe (innovador). Nos innovamos no interfiere con el medio ambiente. Qué innovador, qué comerciantes, sin problema», dijo Anwar.

La fusión de los tres parques está como se complete e inaugura en diciembre de 2025. (Ant)