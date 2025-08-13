Man City 115 cargos abordados cuando el jefe de la Premier League se abre de los sentimientos de la línea de tiempo del juicio

Manchester City fue acusado de más de 100 violaciones de reglas financieras de la Premier League en febrero de 2023, pero aún tiene que pronunciarse un juicio

Manchester City -Manager Pep Guardiola (Imagen: Michael Regan – De Fa/de Fa a través de Getty Images)

El director de la Premier League, Richard Masters, dijo que puede sentir todas las molestias sobre la demora en llegar a un juicio en el caso de Manchester City es «irrelevante» y que todos deben ser «pacientes».

En febrero de 2023, la Premier League niveló más de 100 cargos contra City, con respecto a las presuntas infracciones de sus regulaciones financieras y afirmó que no cooperó con la investigación posterior, y remitió el tema a un comité independiente.

City ha negado la mala conducta consistente e intensa.

El caso se presentó para un comité de septiembre a diciembre del año pasado, pero aún no se ha tomado una decisión.

Mientras que la temporada 2025-26 está comenzando este fin de semana, el caso continúa lanzando una sombra sobre la competencia, en la que Masters repite que su organización no tiene influencia o control sobre la línea de tiempo.

Mientras que el chef de la Premier League insinuó que puede sentirse «frustrado» mientras esperaba, sus sentimientos personales son «irrelevantes».

Cuando Sky Sports News lo interrogó por qué la competencia no pudo acelerar el proceso, Masters respondió: «No puedo responder esa pregunta específica. De lo que puedo decirle es el sistema y cómo funciona.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

«Quiero decir, es esencialmente un poder judicial independiente. Por lo tanto, tan pronto como las acusaciones, la acusación se ha presentado, eligen un panel independiente, que se selecciona de forma independiente, y luego están a cargo del proceso y los tiempos de él.

«Escuchan el caso, determinan el resultado, y no tenemos influencia en él, en él o el momento.

«Y eso es cierto, si piensas desde el punto de vista de la independencia, hay personas independientes que toman esas decisiones, y solo tenemos que esperar.

«Mi frustración no es realmente relevante. Quiero decir, solo tengo que esperar y los procesos legales rara vez llevan menos tiempo de lo que esperaba, pero tenemos que ser pacientes».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede recibir las últimas noticias del club y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.