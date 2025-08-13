Kristi Noem Episodio La mayoría de los espectadores desde 2018

«Parque sur«Está en un rollo. El episodio de la temporada 27 más reciente del programa,» Got A Nut «, promedió 6.2 millones de espectadores multiplataforma global en sus primeros tres días de lanzamiento, que fue por encima del estreno de la temporada muy promocionado del programa.

El número total de espectadores está durante el período de tres días del 6 de agosto al 8 de agosto e incluye espectadores en Paramount+ y Comedia central (Tiempo de vigilancia global total dividido por tiempo de ejecución). El programa también está superando en Lineal, anotando su calificación más alta de Live+3 para Comedy Central desde 2018, y según el cableador, este episodio más reciente publicó la mayor parte de la audiencia para adultos jóvenes en la historia de «South Park».

Temporada 27, Episodio 2 de «South Park» registró una calificación de 1.531 en adultos 18-49 (en vivo+3), que aumentó un 54% (de 0.996) para el estreno de la temporada el 24 de julio. Los adultos 18-49 comparten (lo que significa que el porcentaje de personas que miraban televisión en ese momento) fue de 15.61, un 70% del episodio principal (9.20).

En total, los espectadores en Comedy Central, «South Park» promedió 1.56 millones en Live+3, un 46% más que el estreno de la temporada de 1.07 millones.

Todo eso hizo fácilmente «South Park» la transmisión número 1 el 6 de agosto en todo el cable; También fue el número 2 en toda la televisión, superado solo por «Big Brother» de CBS.

El segundo episodio de esta temporada de «South Park» hasta ahora se enfrentó al Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Kristi Noem (disparar continuamente a perros y arrestar a cualquier persona latina), así como un estilo de «isla de fantasía» mar-a-lago con Donald Trump como el Sr. Roarke y Ricardo Montalbán y JD Vance Como el tatuaje de Hervé Villechaize. ICE utilizó un teaser de ese episodio para promover su sitio web, liderando la cuenta oficial de «South Park» X para responder: «Espera, ¿entonces somos relevantes? #EatabAgofdicks».

Después de que corrió el episodio, Noem criticó el programa para su representación como «perezoso» y «mezquino». Más tarde, «South Park» lanzó una escena posterior a los créditos que no llegó al aire, pero presentado Noem entrando en una tienda de mascotas y abriendo fuego a los cachorros adentro.

El golpe de calificaciones del episodio 2 llegó a pesar de que «South Park» tomó un descanso de la semana extra entre los episodios 1 y 2 de la nueva temporada; El programa una vez más tomará un descanso en el episodio de esta noche, en cambio, para marcar «South Park Day», Comedy Central repetirá el primer episodio del programa (que se emitió por primera vez el 13 de agosto de 1997), «Cartman obtiene una sonda anal». Un nuevo episodio volverá el 20 de agosto.