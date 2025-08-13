64 heridos durante la manifestación en.pati

PATI (Antara) – La Oficina de Salud del Distrito de Pati, Java Central, señaló que hubo 64 víctimas heridas en la manifestación para la Oficina de Regentes de Pati el miércoles (8/13), mientras que las víctimas muertas no fueron encontradas.

«De las 64 víctimas heridas, algunas fueron tratadas en el Hospital Regional Raa Soewondo, la Clínica Husada Marga, la Clínica PMI Pratama, el Hospital Familiar Healthy y la atención en el sitio», dijo el jefe interino del Distrito del Distrito del Distrito del Distrito Pati Lucky Pratugas Nasrimo District District.

Para los pacientes tratados en el Hospital Regional RAA Soewondo, hay 40 personas, la Clínica Husada Marga de cuatro personas, PMI Primary Clinic una persona, siete Hospital Familiar Healthy y hay 12 tratamientos en el lugar.

La mayoría, dijo, se sometió a una clínica ambulatoria, mientras era seis personas, el resto de la clínica ambulatoria y algunas observaciones.

En cuanto al número de muertos, agregó, hasta ahora era cero.

Esto también fue enfatizado por la explicación del jefe de las relaciones públicas del comisionado de policía de Java Central, Pol Artanto, que después de la confirmación hasta esta tarde (8/13) fueron los resultados de búsqueda para la policía cero.

«No hubo víctimas en la acción anarquista», dijo.

De varias víctimas heridas, dijo, había siete a ocho personas, mientras que las heridas fueron magulladas por las autoridades, desgarradas en la piel, por lesiones en la cabeza debido a la acción anarquista.

Mientras tanto, el Regente Pati Sudewo agregó que las personas heridas fueron tratadas por el Hospital Regional Raa Soewondo Pati, se esperaba que fuera tratado lo mejor posible, de modo que aquellos que estaban enfermos estaban enfermos mejoraron y regresaron sanos y de regreso.