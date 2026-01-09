Los agentes de Marcus Rashford revelaron la decisión final de transferencia del Barcelona tras la destitución del Manchester United

Marcus Rashford dejó el Manchester United el verano pasado para fichar por el Barcelona cedido hasta final de temporada.

Marcus Rashford ha sido cedido al Barcelona para la temporada 2025/2026 (Imagen: Judit Cartiel/Getty Images)

Según los informes, el Barcelona planea mantener a Marcus Rashford más allá de su actual cesión del Manchester United. Rashford dejó Old Trafford el verano pasado para completar su paso a los gigantes de La Liga para la temporada 2025/26.

El verano pasado, Rashford expresó su deseo de dejar el United después de pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa.

El internacional inglés se uniría al Barcelona en calidad de cedido, que también incluye la opción de hacer la transferencia permanente, que se espera que tenga un valor de 30 millones de euros.

Con la ventana de transferencia de enero abierta, ha surgido una nueva actualización sobre el futuro de Rashford, y el Barcelona parece tomar una decisión final sobre el cedido del United.

El experto en fichajes Fabrizio Romano ha informado que el Barcelona ha informado a Rashford y sus representantes que tienen la intención de mantener al delantero en el Camp Nou más allá de la expiración de su contrato de cesión.

Rashford ha marcado siete goles y ha brindado 11 asistencias al Barcelona desde que completó su traslado a los gigantes españoles el verano pasado, y ahora parece que el graduado de la United Academy ha jugado su último partido con el club.

Sin embargo, el fin de semana pasado Rashford estuvo en el banquillo en la semifinal de la Supercopa de España del Barcelona contra el Athletic Club. Los gigantes de La Liga consiguieron una victoria por 5-0 para avanzar a la final de la competición, con Rashford haciendo un cameo desde el banquillo en el minuto 65.

Rashford fue seleccionado en el once inicial para el anterior partido de La Liga del Barcelona el 3 de enero contra el Espanyol, pero fue sustituido en el descanso en la victoria por 2-0.

Se afirma que Barcelona y Rashford están contentos con cómo ha ido la cesión hasta ahora, y ahora parece que la transferencia se hará permanente al final de la temporada.

La actualización sobre Rashford llega días después de que United separara a Ruben Amorim como entrenador en jefe del club, lo que generó algunas afirmaciones de que podría reintegrarse si regresa al equipo al final de la temporada.

Rashford expresó su deseo de quedarse en Barcelona en una entrevista con Sport el mes pasado, y ahora parece que el cedido del United está a punto de cumplir su deseo.

«Lo que quiero, por supuesto, es quedarme en el Barcelona», dijo Rashford.

«Es un objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y hago lo mejor que puedo. El objetivo es ganar. Barcelona es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos».

