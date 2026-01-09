La aparición de Sydney Sweeney en la pelea familiar ayudó a que The Housemaid fuera un éxito

Hay una escena en “la criada«en el que Sidney Sweeney y Brandon Sklenar ven un episodio antiguo de “Family Feud” con el presentador Richard Dawson. Cuando estaban filmando la secuencia llena de tensión a principios de 2025, de repente se encendió una bombilla en la cabeza de Sweeney.

“Syd dice: ‘Tenemos que continuar con ‘Family Feud’. Y yo dije: ‘Es una idea muy divertida’”, recuerda el director de la película, Paul Feig. «Y llamé a Lionsgate y dije: Syd quiere hacer ‘Family Feud’ y me dijeron: ‘Lo haremos realidad'».

El equipo de publicidad de Lionsgate hizo precisamente eso. Feig y las estrellas de la película, entre ellas Amanda Seyfriedcompitió en el episodio del 4 de diciembre de “Celebrity Family Feud” de ABC. El episodio se volvió viral y generó 1,5 millones de vistas de video dentro de la ventana lineal, según Talkwalker Social Content Ratings, que rastrea las interacciones para series de entretenimiento por cable y transmisión en horario estelar. Y preparó el escenario para que el thriller -un retroceso a los éxitos de los años 90 con presupuestos modestos como «The Hand That Rocks the Cradle» y «Basic Instinct»- se convirtiera en un fenómeno global entre el público femenino cuando se estrenara el 19 de diciembre.

Al acercarse a su cuarto fin de semana en los cines, “The Housemaid” no se está desacelerando a nivel nacional, donde ocupa el segundo lugar después de “Avatar: Fire and Ash” en recuentos de mitad de semana mientras continúa estrenándose en territorios internacionales como Alemania (15 de enero) y Corea del Sur (28 de enero). El fin de semana pasado, disfrutó de la mejor retención de cualquier película en estreno, solo un 1% menos que el fin de semana anterior. Con un presupuesto de 35 millones de dólares, “The Housemaid” ya ha ganado 125 millones de dólares.

«Sydney entiende su marca mejor que cualquiera que haya conocido, y su voluntad de participar en ‘Celebrity Family Feud’ no debe ser tratada a la ligera», dice el presidente del grupo cinematográfico Lionsgate, Adam Fogelson. “Se podría imaginar a alguien con ese nivel de poder estelar diciendo: ‘No estoy seguro de querer hacer eso’. Y Sydney no sólo lo hizo, sino que lo hizo con alegría, al igual que Amanda, Brandon y Paul, todos unidos para hacerlo realidad”.

Se espera que la película recaude entre 225 y 275 millones de dólares en todo el mundo, un punto brillante en un panorama de taquilla desafiante. En un giro improbable, el botín internacional podría terminar siendo mayor que el nacional. En Francia, “La criada” se comercializó como un thriller erótico y obtuvo enormes cifras (18 millones de dólares hasta la fecha).

“The Housemaid” marca la tercera película con luz verde de Fogelson desde que se convirtió en presidente del grupo cinematográfico. Los otros dos, “The Long Walk” y “Now You See Me”, también encontraron su ritmo entre los espectadores. El thriller dirigido por adolescentes «Long Walk» ha recaudado 63 millones de dólares de un presupuesto de 20 millones de dólares, mientras que los ilusionistas de próxima generación de «Now You See Me: Now You Don’t» han conseguido 220 millones de dólares frente al presupuesto de 90 millones de dólares de la secuela. El trío de películas ayudó a revertir la mala racha que atravesó Lionsgate durante gran parte de 2025.

Aún así, lo más importante de la historia de éxito de “Housemaid” es que el público femenino sigue estando desatendido, algo que Feig ha demostrado una y otra vez gracias a éxitos como “Bridesmaids” y la franquicia “The Simple Favor”. Basada en una novela superventas de Freida McFadden, “The Housemaid” ya contaba con una base de fanáticos rabiosos antes de que Lionsgate eligiera a la ascendente Sweeney para protagonizar (ella también fue productora ejecutiva de la película). Para Feig, el éxito de “The Housemaid” es una victoria importante para la audiencia femenina, que se ha vuelto cada vez más apática respecto de los 300 millones de dólares del éxito del día.

«Hollywood tiene muchas excusas para no querer hacer [a movie that services them] porque no creen que las mujeres vayan a aparecer y se equivocan”, afirma.

Y Fogelson también conoce desde hace tiempo el potencial del público femenino, habiendo dado luz verde a la tremendamente rentable “Cincuenta sombras de Grey” en Universal.

«Hay más oportunidades con la audiencia femenina de las que Hollywood ha estado aprovechando», dice Fogelson. «Y ya sean películas dirigidas más explícitamente al público femenino o libros que funcionen para ese público y que puedan convertirse en películas satisfactorias, ciertamente creo que esto sólo ayudará a amplificar eso».

Naturalmente, una secuela de «La criada» está en proceso, incluso si los acuerdos para las devoluciones de Feig y Sweeney aún no se han cerrado. (Todas las partes confían en que quedarán resueltos). La secuela también presenta cuatro papeles importantes, dos masculinos y dos femeninos, y las agencias presentan agresivamente sus mejores opciones.

Otros estudios pueden intentar replicar el manual de “Housemaid”, y Amazon ahora puede considerar poner una posible tercera entrega de la franquicia “Simple Favor” de Feig en los cines en lugar de continuar con un plan de estreno solo en streaming. (Aunque Amazon nunca ha publicado las cifras completas de “Another Simple Favor”, se cree que la secuela disfrutó de más de 50 millones de visitas, una muestra masiva.

Pero Lionsgate está en una posición única en el amplio espacio de lanzamiento debido a sus menores gastos generales que los estudios tradicionales (100 millones de dólares al año frente a 800 millones de dólares). Los grandes estudios en gran medida han dejado de intentar tocar singles y dobles porque su modelo se basa cada vez más en el swing de todo o nada. Pero eso no significa que el manual no genere ganancias.

Fogelson dice: «La gente tiende a escribir que las películas pequeñas y medianas ya no pueden funcionar en Hollywood. Eso es rotundamente falso».