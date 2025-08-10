Lista completa confirmada de Man United Ins and outs para la ventana de transferencia de verano después de la última firma confirmada

Manchester United ha estado ocupado en la ventana de transferencia de verano y han revisado su línea de avance.

Benjamin Sesko ha firmado para el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Ya ha sido un verano ocupado para el Manchester United.

Matheus Cunha y Bryan Mbeumo fueron acompañados por Benjamin Sesko como el marco de selección del verano hasta la fecha.

El club anunció la llegada de Sesko el sábado por la mañana, en el que el antiguo RB Leipzig se presentó en un acuerdo por valor de 76.5 millones de euros (£ 66.4 millones) y € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en complementos.

Suponiendo que se espera que dominen la agenda en United en las próximas semanas, con Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia que todavía están buscando un movimiento después de contarle al club de su deseo de explorar oportunidades para explorar las oportunidades de Old Trafford.

Aunque se necesita dinero, muchos movimientos de préstamos son castigados este verano, con el traslado de Marcus Rashford a Barcelona, por supuesto, la llamativa salida temporal. Muchos jugadores académicos también han protegido los movimientos de préstamos.

Con tanto en marcha, aquí hay un vistazo a todas las actividades de transferencia de United en lo que va del verano.

United Ins and Outs hasta ahora:

En:

Matheus Cunha (£ 62.5 millones)

Diego Leon (£ 3.3 millones, aumenta a £ 7 millones con complementos)

Enzo Kana-Biyik (transferencia gratuita a Lausana-Sport)

Bryan Mbeumo (£ 65 millones más £ 6 millones en complementos).

Benjamin Sesko (£ 66.4 millones más £ 7.3 millones en complementos)

Afuera:

Marcus Rashford (Barcelona, préstamo)

Victor Lindelof (final del contrato del contrato)

Jonny Evans (final del contrato, préstamos y caminos para la cabeza designados)

Christian Eriksen (final del contrato del contrato)

Hubert Graczyk (final del contrato del contrato)

Tom Myles (final del contrato)

Tom Wooster (final del contrato del contrato)

Sam Murray (Carlisle United, gratis)

Jack Kingdon (final del contrato del contrato)

James Nolan (final del contrato del contrato)

Y Gore (Rotherham, préstamo)

Sonny Aljofree (Condado de Notts, préstamo)

Joe Hugill (niño, préstamo)

Habeeb Ogunneye (Condado de Newport, préstamo)

Elyh Harrison (Town de Shrewsbury, préstamo)

Radek Vitek (Bristol City, préstamo)

Ethan Wheatley (Northampton Town, préstamo)

Jack Moorhouse (Leyton Orient, préstamo)

