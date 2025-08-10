





Estimado cricket de prueba,

Espero que todo esté bien, contigo, donde sea que te jueguen: Señores, Oval, Kingsmead, Gabba, Galle, Somos nosotros mismos. Estoy feliz de ver que estás envejeciendo bien, sin telarañas, sin huesos crujientes, sin dolores articulares, un intento constante de reinventarte, a pesar de que el sistema/poderes que sean, han estado tratando de retirarte por un tiempo. «¿Quién va a ver el cricket de prueba durante cinco días?» es el estribillo.

Están tratando de cerrarte porque aparentemente no das una gratificación instantánea, eres una quema lenta, por así decirlo. T20 es el sabor del mes (Sachin incluso quería torneos T5), pero con la serie de pruebas de India-England que se acerca, la épica de cinco días, aún supera la extravagancia de cinco horas. Las batallas, las alegrías, las penas, los concursos y las camaraderías estaban allí, Siraj y Gill, y Woakes, su brazo en yeso. Los partidos de prueba, siempre han sido la realeza de cricket, el equivalente a una comida de cinco estrellas Michelin frente a la comida chatarra, abriéndose camino en cada curso, saborea las salsas y los condimentos, rodándola por toda la lengua. Soy de la vieja escuela, déjame confesar, anticuado cuando se trata de cricket, su ropa blanca y una bola roja, destetado en los comentarios de radio, a principios de los años 70, que salen de un transistor de arbustos, mientras Tony Cozier y Anant Setalwad nos crearon imágenes mentales para nosotros. Esto se transformó para observar el largo formato en un ECTV blanco y negro en la sala de estar ajustando la antena interior, la multitud exigió a Salim Durrani que golpeara a un Sixer y él complaciente, poniéndose pantalones largos blancos y la camisa de manga larga y bolos en el Azad y el Azad y Cruzar maidansBrillando la «cereza» roja en las franeles blancas. Mi madre intenta sacar las marcas rojas con Surf Excel; nunca he entendido la necesidad de simplificar y acortar un deporte. El fútbol está quieto y siempre será una batalla de 90 minutos, Grand Slams in Tennis sigue siendo el mejor de los cinco setters, entonces, ¿por qué meterse con un formato en el cricket, por qué «Tamasha-esis» … ¿por qué «Circus-Esan»?

En cierto modo, querido juego de pruebas, me recuerdas muchas cosas, que han resistido la prueba del tiempo: el récord largo/vinilo de reproducción, por ejemplo, no hay una manera fácil de escuchar un álbum. No hay facilidad de Bluetooth, todavía hay un registro que se debe quitar de una manga, un lápiz lápiz para limpiar, colocar en una fuente.

Prueba de cricket, estás colgando allí, para el purista, no para el amante de IPLLa liga instantánea del pijama, Big Bash, etc.

En los términos de hoy, están tratando de volver a posicionarlo, reinventarlo, comparar los formatos más cortos de cricket con AI y chat GBT, mientras que usted es una institución arcaica.

Y pregunto, ¿por qué siempre tratamos de simplificar todo, acortar todo, sensacionalizar todo, tratar de hacer que el juego sea «sexy», convirtiendo todas las «especializaciones» en «generalizaciones»? No convierta la ciencia compleja en un comercio fácil, no hagamos lo que llamamos cricket «Tuku Tuku» en Tik Tok. Todo en la vida no puede reducirse a un carrete de Insta.

En todo esto, Bazball se arquea, Bazball se destaca como un faro de luz que introduce un tiro en el brazo, para probar el cricket, todos intentan bajarlo, relegarlo a lo que nosotros, como niños, solíamos llamar «golpear o salir». El hecho es que McCullum y Stokes no introducen un juego imprudente, sino una estrategia de pensamiento, basada en el intrépido cricket. Imposible no es nada, 400 carreras para ganar: «Subiremos esa montaña y lo superaremos», para agregar un verdadero entretenimiento para probar el cricket, sesión por sesión, día a día, no todo a la vez.

Cricket de prueba Eres el OG. El original: la vieja guardia, los buitres se desplazarán. Pero aguanta allí.

Cuidarse,

Un fan.

Rahul Dacunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





