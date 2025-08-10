Bri Bumn House cambió el destino, siguiendo la historia inspiradora de las MIPYME que se digitalizan y logran una facturación tentadora

VIVA – En situaciones económicas actuales, el deseo de ser financieramente independiente se está fortaleciendo en la comunidad. Muchas personas comienzan a reconsiderar la dirección de sus vidas y carreras, ni siquiera unas pocas que decidan salir de la zona de confort como empleado.

Se atreven a tomar grandes medidas al comenzar su propio negocio para obtener ingresos más flexibles y sostenibles, y tener más control sobre su futuro financiero. Entre ellos hay una figura como Widya Purnama Sari, un ex empleado que ahora está experimentando con éxito un nuevo papel como emprendedor Umkm Gracias al programa Casa de bumning.

Widya es el propietario de Nyobi Creations, Pempek de pescado de caballa procesado de alta calidad. El negocio de Pempek de Widya comenzó en 2020 partiendo de los antecedentes de su esposo, que durante mucho tiempo había estado involucrado como proveedor de productos pesqueros. Inicialmente, el Pempek procesado de Widya solo se vendió a amigos cercanos. Sin embargo, gracias a la perseverancia y la receta experimental durante casi un año, ahora el producto es cada vez más conocido.

«En ese momento, lo intenté porque a menudo veía a mi esposo cargando ingredientes de pescado. Finalmente intenté procesarlo, y después de mucho tiempo encontré una receta adecuada», dijo cuando contactó el jueves (7/8/2025).

A finales de 2023, Widya comenzó a participar más activamente en diversas actividades de capacitación y programas de tutoría organizados por varias comunidades de MIPYME y casas de bumn. Bri en Yakarta.

A través de esta capacitación, tanto en línea como de atraer, Widya no solo obtuvo nuevas ideas sobre la gestión empresarial, el marketing digital, la legalidad de los productos, sino que también logró construir relaciones con otros actores comerciales. Este apoyo es uno de los factores importantes para mejorar el rendimiento del negocio, de modo que lenta pero seguramente, su negocio muestra desarrollos significativos.

«La capacitación es casi al mismo día, a veces en línea, a veces fuera de línea. Se nos enseña a hacer un comercio electrónico, Tiktok, a cómo exportar. El material que más me gusta y es muy útil es sobre cómo vender en comercio electrónico, cómo marcar productos», dijo Widya.

Los productos Widya procesados de Pempek están disponibles en dos categorías: congelados y listos para comer. Para las necesidades de eventos como la catering, Widya proporciona un contenido de 3 Pempek para RP. 12,000. En cuanto a las ventas regulares, el precio por Pempek varía de Rp4,000, con una capacidad de producción de 4.000 PC.

Además de ser comercializado directamente y a través de la red de revendedores que conoció mientras asistía al bazar, Pempek Widya también estaba a menudo presente en varios eventos en poder de las comunidades MIPYME y Bumn. La presencia en estos eventos no solo aumenta las ventas, sino que también expande la red comercial.

Hasta ahora, este negocio de Pempek estaba dirigido por un pequeño equipo que contenía tres personas en el departamento de producción y una persona adicional en el departamento operativo. En un mes, la facturación resultante alcanza RP10-15 millones por mes, aunque según Widya, todos todavía están jugando nuevamente como capital de riesgo.

«Todavía no tengo una gran ganancia, todavía jugando todo el capital. Pero en el futuro quiero tener una tienda fuera de línea. Es solo que requiere fondos bastante grandes», agregó.

Con el espíritu inquebrantable y el alto entusiasmo por el aprendizaje, Widya Purnama Sari demuestra que el programa Bumn House asistido por BRI es muy efectivo para empoderar a los empresarios en el micro segmento aún más pequeño hasta el nivel ultramicro para crecer y desarrollarse.

En una ocasión separada, la secretaria corporativa de BRI, Agustya Hendy Bernadi, explicó que Bri continuó administrando varios programas empoderamiento que toca la comunidad y las MIPYME. Hasta finales de junio de 2025, Bri logró 54 casas de bumn y había llevado a cabo más de 16 mil capacitación.

«A través de una casa de bumn, Bri no solo proporciona acceso a capacitación y asistencia, sino que también abre el camino para que las empresas Promocionado a Next Grade y ve digital. Creemos que cuanto más se crecen y se desarrollan, más fuerte es la base de la economía de la nación «, concluyó Aguus Noorsanto.