La propuesta de adquisición de Conor McGregor para el Man United y su enorme riqueza

Conor McGregor insinuó una vez que quiere comprar el Manchester United mientras vuelven a surgir rumores sobre posibles inversores en Old Trafford. La ambición del ex campeón mundial irlandés de dos pesos de UFC quedó clara en 2021.

Las especulaciones sobre una adquisición han sido aplastadas desde que Sir Jim Ratcliffe adquirió una participación minoritaria de los Glazer. Sin embargo, a principios de esta semana, Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, sugirió en las redes sociales que el club de Manchester se encuentra en las «etapas avanzadas» de negociaciones con nuevos inversores.

Muchos asumieron que estaría involucrado con este partido o que serían de su propio país, pero horas después el funcionario aclaró que no era así. El anuncio se produjo el mismo día en que el copropietario del United, Ratcliffe, hizo una reseña honesta sobre sus dos años en el club, durante los cuales él y su empresa Ineos compraron una participación de casi el 30 por ciento en 2023.

Si bien no está claro quiénes son estos inversionistas mencionados por Al-Sheikh, una estrella del deporte que expresó su deseo de involucrarse con United es el rico CEO de MMA, McGregor, incluso si su propuesta fue algo irónica.

Hace cuatro años, en medio del drama que rodeaba la propuesta de la Superliga, el ex vicepresidente del United, Ed Woodward, renunció a su cargo. Esto hizo que los fanáticos entraran en pánico y comenzó el clamor por la venta de la familia Glazer.

Más tarde añadió: «¡Definitivamente estoy interesado en hacerse cargo de un equipo deportivo algún día! Tanto el Celtic como el Man United son equipos que definitivamente me gustan. Pero tengo la mente abierta. Siento que puedo hacer grandes cosas para un club».

En ese momento quedó muy claro que el irlandés no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo del club por sí solo. Había acumulado riqueza gracias a su pelea de £61 millones con Floyd Mayweather y había conseguido acuerdos de patrocinio con marcas como Monster Energy, EA, Burger King y Reebok.

Sin embargo, su patrimonio neto estimado se mantuvo en solo £ 181 millones en 2021 y Celebrity Net Worth indica que su patrimonio neto es de £ 150 millones a partir de 2025. Sin embargo, este poder financiero le bastaría para establecer un consorcio junto con otros inversores.

McGregor representa solo uno de los muchos inversores potenciales que han expresado interés en comprar acciones de United a lo largo de los años, pero Ratcliffe e Ineos respaldaron sus palabras con acciones en 2023. Han pasado 24 meses desde que tomaron el control de las operaciones de fútbol y el multimillonario británico ha discutido extensamente su mandato algo decepcionante esta semana.

Ratcliffe lleva dos años vinculado al United (Imagen: Getty)

«Un equipo de fútbol está formado por dos mitades», explicó Ratcliffe en el podcast The Business. «Está el lado empresarial y el lado deportivo. La mayor correlación, nos guste o no, entre los resultados y cualquier factor externo es la rentabilidad.

«Cuanto más dinero tengas, mejor equipo podrás formar. Es como un coche de Fórmula 1: cuanto mejor coche puedas construir, más rápido irás. Cuanto mejor sea tu equipo, mejor debería ser tu fútbol».

«Así que una gran parte de lo que hemos hecho en el primer año es dedicar una gran cantidad de tiempo a poner al club en una base sustentable y saludable. Si miras nuestros resultados el año pasado, tenemos los ingresos más altos de la historia. La rentabilidad es la segunda más alta de la historia. No estamos viendo todos los beneficios de la reestructuración que hemos hecho en este conjunto de resultados, y no estábamos jugando en la Liga de Campeones».

«Esas cifras mejorarán. En mi opinión, el Manchester United se convertirá en el club de fútbol más rentable del mundo y espero que de ahí surja un fútbol duradero, sostenible y de alto nivel».

«A veces no entiendo a la prensa», añadió Ratcliffe. «Quieren éxito de la noche a la mañana. Creen que es un interruptor de luz. Ya sabes, accionas un interruptor y mañana todo será color de rosa. No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que sale todas las semanas».

