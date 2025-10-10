El gobierno de Kudus Regency celebró una «feria de empleo» con 1.401 vacantes

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, está colaborando con decenas de empresas a nivel regional e internacional para organizar una «feria de empleo» o feria de empleo ofreciendo 1.401 puestos vacantes en diferentes niveles.

«En total, trabajamos con 20 empresas, y el número de vacantes varía en cada empresa», dijo el viernes la regente adjunta de Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, en la inauguración de la feria de empleo en el edificio de asambleas Graha Mustika Getaspejaten, distrito de Jati, Kudus.

Según él, esta feria de empleo es una manifestación concreta de la presencia del gobierno para conectar a los solicitantes de empleo con la comunidad empresarial.

De hecho, añadió Bellinda, también existe un cupo de vacantes disponibles para personas con discapacidad, por lo que las 1.401 vacantes no son solo para ciudadanos normales, sino que también hay oportunidades para personas con discapacidad.

Espera que a través de esta feria de empleo pueda reducir la tasa de desempleo pendiente en Kudus Regency. Aunque según datos de la Agencia Central de Estadísticas de Kudus (BPS), actualmente hay una caída en la tasa de desempleo abierto del 3,25 por ciento al 3,19 por ciento o una caída del 0,06 por ciento en el año anterior.

«Ojalá el número disminuya porque hay 1.401 vacantes. Tampoco queremos que sea solo un trámite hacer una feria de empleo porque antes había vecinos que decían que la feria de empleo era solo un trámite hasta ahora», dijo.

Sin embargo, dijo que el gobierno de Kudus Regency lo implementó de manera seria y transparente para que todos los residentes de Kudus tuvieran empleo.

Como prueba de que no es sólo un trámite, dijo, existen entrevistas directas o entrevistas de trabajo para encontrar postulantes que cumplan con sus necesidades y requerimientos.

También recordó a quienes buscan empleo que se preparen para desafíos globales cada vez más complejos, siguiendo la sofisticación de las tecnologías de la información, por lo que la calidad de los recursos humanos (RRHH) también debe ser superior y competitiva.

«Aprovechen al máximo esta feria del empleo, demuestren su integridad y capacidades. También agradecemos a la comunidad industrial y empresarial por apoyar la implementación de esta feria del empleo», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Ministerio de Energía, Industria, Cooperativas, Pequeñas y Medianas Empresas de Kudus Regency, Catur Widiyatno, agregó que la feria de empleo tendrá una duración de dos días, del viernes (10/10) al sábado (10/11).

De las 20 empresas que ofrecen un total de 1.401 vacantes, dijo, entre ellas 10 formaciones para personas con discapacidad y 20 formaciones abiertas para personas con discapacidad. Mientras tanto, hasta la mañana estaban presentes 4.004 solicitantes de empleo.

«También estamos trabajando con ‘jobcity’, una startup en Indonesia, para facilitar que quienes buscan empleo encuentren empleo en línea», dijo.

Lea también: El Gobierno de la Regencia de Banyumas realizará una feria de empleo con 5.588 vacantes