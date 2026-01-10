El veredicto de Eddie Howe vs Man United es la próxima advertencia del entrenador

Eddie Howe ha sido promocionado como un candidato para convertirse en el próximo entrenador del Manchester United, pero Alan Shearer le ha advertido contra la medida.

Alan Shearer advirtió a Eddie Howe que no asumiera el puesto vacante en el Manchester United (Imagen: PA)

Alan Shearer dice que Eddie Howe sería valiente si se uniera al Manchester United como su próximo entrenador en jefe mientras analiza la posibilidad.

El ícono del Newcastle United describió Old Trafford como un «cementerio» para jugadores y entrenadores después de su tórrido historial desde Sir Alex Ferguson. Rubén Amorim fue el último en verse afectado después de que se tomara la decisión de despedir al ex entrenador del Sporting CP, horas después de su arrebato tras el empate 1-1 contra el Leeds United.

Darren Fletcher se ha hecho cargo de forma interina y estará en el banquillo para su segundo partido el domingo, cuando el United reciba al Brighton & Hove Albion en la tercera ronda de la Copa FA. Michael Carrick y Ole Gunnar Solskjaer están siendo considerados candidatos potenciales para hacerse cargo hasta el final de la temporada, y el club contempla el nombramiento de un portero con más experiencia.

LEER MÁS : Los jefes del Manchester United toman la decisión de Sir Alex Ferguson sobre el nuevo entrenadorLEER MÁS : Por qué el Manchester United no tiene prisa por nombrar entrenador a pesar del decepcionante empate del Burnley

Howe ha sido aprobado como el nombre para suceder a Amorim por el ex capitán del United, Roy Keane, mientras que el entrenador en jefe del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha sido identificado como un contendiente por ex jugadores y expertos.

El técnico de los Magpies guió al club del noreste de regreso a la Liga de Campeones y puso fin a la espera de los títulos al ganar la Copa Carabao la temporada pasada.

Shearer ha tomado medidas para advertir a Howe contra un traslado a Old Trafford. Dijo: “No pensé que Eddie Howe aceptaría el puesto en el Manchester United, eso es seguro.

“Entiendo por qué se menciona su nombre porque llevó al Newcastle de candidatos al descenso a competiciones de copa regulares y lugares en la Liga de Campeones.

«Pero con el control y la comprensión que tiene ahora en Newcastle, me sorprendería que le gustara. Ha dicho que está contento en Newcastle y con el control es crucial que pueda hacer lo que quiera».

«Ha sido un cementerio para jugadores y entrenadores durante un tiempo, ¿no? Ha habido muchos y simplemente no ha funcionado. Sé que tienen un nuevo régimen con Sir Jim Ratcliffe, pero ha habido tantas malas decisiones. Se necesitaría un hombre valiente para llegar allí».

Keane nombró a Howe para el puesto después de discutir las credenciales del hombre de 48 años para el puesto vacante.

En declaraciones a Sky Sports, el ex internacional de la República de Irlanda dijo: «¿Con quién debería ir? Eddie Howe. Me gusta. Me gusta lo que ha hecho, ha dirigido muchos partidos, sé que su estilo no es para todos, tendrá sus críticos».

«Me gusta lo que hizo en Newcastle, lo que hizo en Bournemouth, 700-800 partidos. Me gusta su compostura, el United la necesita. Creo que su compostura, la Liga de Campeones, ganar una copa, me gustaría verlo partir».

El técnico del Newcastle ya lo ha descartado de la carrera por el puesto después de echar agua fría a los rumores antes de que salieran a la luz.

Él dijo: «Sí, absolutamente. Desde mi perspectiva, nada ha cambiado. Estoy aquí al 100 por ciento, trabajando tan duro como puedo, con la cabeza gacha e ignorando todas las cosas que ustedes escriben, buenas o malas, porque no es relevante.

“Se trata del trabajo de hoy y de intentar preparar al equipo lo mejor que podamos para Leeds, así que eso nunca cambiará desde mi perspectiva, mi dedicación a mi trabajo y mi trabajo.

Mientras esté feliz y pueda expresarme de la mejor manera posible para ayudar al equipo, nada cambiará».