Jacarta – Ministro Defensa República de Indonesia (Ministro de Defensa RHODE ISLAND) Sjafrie Sjamsoeddin se reunió con oficiales militares turco discutir diversos tipos de cooperación en el sector de la defensa.

Lea también: BKI colabora con Unpatti para mejorar la competencia de los recursos humanos en la industria marítima nacional



La reunión tuvo lugar cuando Sjafrie se encontraba realizando una serie de visitas de trabajo a Türkiye, precisamente en el complejo ASELSAN, Ankara, el viernes hora local. Uno de los temas discutidos fue la cooperación al desarrollo. industria militar.

Según Sjafrie, Indonesia considera a Türkiye un socio estratégico en los esfuerzos por fortalecer la independencia de la defensa nacional. Por tanto, Sjafrie espera que la cooperación pueda dirigirse a apoyar el desarrollo de un ecosistema industrial de defensa sostenible, aumentando la profesionalidad de los soldados.

Lea también: Aumenta el desempleo, se considera que el sistema educativo no se adapta a las necesidades de la industria



«Además de fortalecer la capacidad de defensa para afrontar la dinámica del entorno estratégico global», afirmó Sjafrie, citado en su declaración del sábado 10 de enero de 2026.

Después de discutir los planes de cooperación en el sector de la industria de defensa, Sjafrie y otros funcionarios también se tomaron el tiempo para visitar las instalaciones de la industria de defensa de Turquía en ASELSAN para obtener una visión general de las capacidades y desarrollos de la tecnología de defensa de Turquía.

Lea también: ¡Encontrar trabajo es cada vez más difícil! Este doctorado envió cientos de solicitudes pero aún no recibió ninguna llamada para entrevista



Esta visita es parte de los esfuerzos para ampliar el entendimiento y abrir oportunidades más concretas de cooperación en el futuro.

Con esta visita, Sjafrie espera que las relaciones militares entre Indonesia y Türkiye sigan estando bien establecidas para establecer una cooperación en la industria de defensa que pueda beneficiar a ambas partes. (Hormiga)