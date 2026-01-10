BPJS Health Purwokerto invita a los participantes de JKN a someterse a un examen de salud

Purwokerto (ANTARA) – La sucursal de Purwokerto de la Agencia Administradora de la Seguridad Social (BPJS) invita a todos los participantes del Seguro Nacional de Salud (JKN) a realizar un examen de antecedentes médicos como medida preventiva temprana contra el riesgo de enfermedades crónicas que pueden amenazar la salud pública.

El jefe de la sucursal de BPJS Health Purwokerto, Niken Sawitri en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, dijo el viernes que todos los participantes de JKN de 15 años o más deben realizar un examen de historial médico (SRK) al menos una vez al año como parte de los esfuerzos promocionales y preventivos en el programa JKN.

«El examen de antecedentes médicos tiene como objetivo detectar tempranamente el riesgo de enfermedades crónicas que pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento. Enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares se pueden detectar tempranamente a través de este examen», dijo.

Dijo que los participantes cuyos resultados de detección muestren un riesgo de ciertas enfermedades pueden consultar inmediatamente a un médico en un Centro de Salud de Primer Nivel (FKTP).

De esta manera, dijo, se puede realizar un tratamiento adicional más rápidamente y de acuerdo con el estado de salud del participante.

Según él, mantener la salud no sólo se hace cuando alguien está enfermo, sino también mediante medidas preventivas tempranas.

Por lo tanto, continuó, se espera que la detección temprana de riesgos de enfermedades pueda reducir la incidencia de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida de los participantes de JKN.

«El examen del historial médico es parte de los esfuerzos de promoción y prevención del programa JKN. Cuanto antes se conozca el riesgo de enfermedad, más rápidos serán los esfuerzos de anticipación y control», dijo.

Además, dijo que los participantes de JKN podrían completar fácil y rápidamente la evaluación del historial médico de forma independiente.

Según él, se puede acceder al examen a través de la aplicación móvil JKN, el servicio PANDAWA (Servicios administrativos vía WhatsApp) al 08118165165, la página oficial de BPJS Health en www.bpjs-kesehatan.go.id, o directamente al FKTP donde se registran los participantes.

«Existen varias opciones alternativas para la detección. El proceso de llenado también es muy sencillo y sólo dura entre cinco y diez minutos», afirmó.

También recordó que si los participantes de JKN no han sido evaluados en el año en curso, los funcionarios del centro de salud les recordarán que completen el examen cuando los participantes visiten FKTP.

Según él, esto se hizo para que todos los participantes siguieran recibiendo beneficios óptimos de prevención de salud.

«A través de este examen, esperamos que los participantes de JKN sean más conscientes de la importancia de prevenir enfermedades desde una edad temprana. Si puedes realizar el examen ahora, ¿por qué posponerlo más tarde?», dice Niken.

Uno de los participantes de JKN de Purwokerto, Achmad Yadi Kurniawan (35), admitió que el examen de historial médico lo ayudó.

Por ejemplo, dijo que la evaluación se realizó de forma independiente a través de la aplicación móvil JKN utilizando su dispositivo personal.

«Pensé que sería complicado, pero resulta que sólo toma unos minutos y se puede hacer desde casa. Los resultados de este examen me permiten saber qué riesgos de enfermedades existen, para que pueda estar más alerta y mantener mi salud», dijo Yadi.

Lea también: OJK Purwokerto señala que el sector de servicios financieros en Banyumas Raya está creciendo de manera constante