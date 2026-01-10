Los Falcons llaman a Mike Disner de los Lions con el regreso de Matt Ryan

El Halcones de Atlanta entrevistado Leones de Detroit El director de operaciones, Mike Disner, por su recién creado puesto de presidente de fútbol. Pero los Falcons finalmente optaron por contratar a uno de los suyos.

Atlanta anunció el sábado por la mañana ha contratado al ex mariscal de campo Matt Ryan como su nuevo presidente de fútbol. Con el anuncio, Disner obviamente no consiguió el puesto.

«A lo largo de su notable carrera de 14 años en Atlanta, el liderazgo de Matt, su atención al detalle, su conocimiento del juego y su incesante impulso para ganar lo convirtieron en el jugador más exitoso en la historia de nuestra franquicia», dijo el propietario y presidente de los Falcons, Arthur Blank. «Estoy seguro de que esas mismas cualidades serán de gran beneficio para nuestra organización cuando él asuma este nuevo rol».

Ryan supervisará todos los aspectos del equipo de fútbol de los Falcons. El ex quarterback reportará directamente a Blank según Atlantafalcons.com.

Tanto el nuevo gerente general como el entrenador en jefe del equipo reportarán a Ryan.

Disner fue uno de los pocos NFL ejecutivos a entrevistarse para la apertura. Blank explicó en una carta a los fanáticos después del final de la temporada regular que quería contratar un nuevo presidente.

La semana pasada, los Falcons despidieron al entrenador en jefe Raheem Morris y al gerente general Terry Fontenot. En blanco también reasignado Rich McKay, director ejecutivo de los Falcons, a una parte diferente de su organización.

Disner ha servido como director de operaciones de los Leones desde 2022.