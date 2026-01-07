Agente de ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis – Oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Mineápolis — Un agente federal de inmigración disparó y mató a una mujer de 37 años en el sur de Minneapolis el miércoles por la mañana durante una operación policial masiva que trajo a miles de funcionarios federales a las Ciudades Gemelas esta semana. Los funcionarios federales dijeron que el tiroteo fue un acto de defensa propia después de que la mujer supuestamente intentó atacar a los oficiales con su vehículo, pero los líderes de la ciudad dicen que el video muestra una secuencia diferente de los eventos.

El tiroteo tuvo lugar en Portland Avenue en una zona residencial al sur del centro de la ciudad. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que el vehículo de la mujer estaba bloqueando la carretera cuando un oficial federal se acercó a pie, el vehículo comenzó a alejarse y se hicieron al menos dos tiros. Luego, el todoterreno se estrelló cerca. El jefe no identificó públicamente a la mujer, pero dijo que estaba casada y no era objetivo de las autoridades de inmigración. La senadora estadounidense Tina Smith dijo que era ciudadana estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que un oficial de ICE abrió fuego después de que la mujer intentó atropellar a los oficiales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió el incidente de Texas como un ataque a agentes federales y dijo que el tiroteo fue defensivo. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó enérgicamente esta caracterización, diciendo que había revisado un video que contradecía la narrativa federal y argumentó que la operación genera desconfianza e inestabilidad en la comunidad.

En cuestión de horas, cientos de manifestantes se reunieron en el lugar, coreando consignas contra el personal federal y exigiendo que ICE abandonara la ciudad. Agentes federales fuertemente armados utilizaron irritantes químicos mientras aumentaban las tensiones alrededor del perímetro. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que estaba preparado para activar la Guardia Nacional si fuera necesario, al tiempo que instó al público a mantener las protestas pacíficas.