El manager de Mary Earps responde a los fanáticos después de abuchear su regreso al Man United: ‘Quizás no’

La ex portera del Manchester United e Inglaterra, Mary Earps, jugó contra su antiguo club en la Liga de Campeones el miércoles por la noche y el técnico del PSG, Paulo César, se pronunció tras ser abucheada.

Mary Earps regresó al Manchester United el miércoles por la noche por primera vez desde su partida. (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

El técnico del Paris Saint-Germain, Paulo César, dijo que la calidad de Mary Earps brilló a pesar de la recepción mixta en su regreso al Manchester United el miércoles por la noche.

El United se enfrentó al PSG en Old Trafford en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Antes del partido, gran parte de la preparación se centró en la recepción que Earps recibiría de los aficionados locales.

Si bien los fanáticos la animaron antes y después del partido, enfrentó algunos abucheos en las primeras etapas del partido.

La respuesta llega después de los titulares sobre el lanzamiento de su libro ‘All In’. En los extractos publicados, habló sobre su relación con la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, y su compañera portera y heroína de la Eurocopa, Hannah Hampton.

Earps afirmó que Hampton fue «perturbador y poco confiable» durante la Eurocopa 2022 y creía que Wiegman «recompensó el mal comportamiento» llamando al portero a la selección de Inglaterra.

Aunque hubo algunos abucheos para Earps durante el partido, recibió una respuesta positiva después del pitido final. Los goles de Melvine Mallard y Fridolina Rolfo le dieron al United la victoria por 2-1.

Después del partido, César respondió de inmediato a la recepción y actuación de Earps. «Una gran parte del público tiene un gran interés en ver jugar a María. Estoy muy feliz de tener una jugadora como ella en nuestro equipo», afirmó.

«La afición aquí claramente la apoyó. Quizás no al principio, pero hacia el final del partido su calidad se hizo evidente.

«Hizo una gran actuación hoy y da confianza al equipo. Estoy muy contento con ella».

Mary Earps con Ella Toone y Maya Le Tissier después del partido de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA en Old Trafford. (Imagen: Martin Rickett/PA Wire.)

Después del partido, el técnico del United, Marc Skinner, y los jugadores del United tuvieron la oportunidad de saludar a Earps en el campo.

«Fue divertido. Al final le dije que se cuidara sola», dijo Skinner. “Mary es una mujer muy inteligente y ha sido la mejor del mundo, así que lo entiende.

“Era un ambiente encantador y ella recibió aplausos mientras caminaba hacia el final del juego y espero que eso la ayude en la situación y en cómo se siente.

«Siempre fue amigable con Mary después del partido porque ella fue una gran parte de lo que hicimos, y eso nunca lo podemos olvidar».

