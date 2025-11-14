Perum LKBN ANTARA realizó “Taller” de Fotografía Periodística en la UGM

Yogyakarta (ANTARA) – La Agencia Nacional de Noticias (LKBN) ANTARA colaboró ​​el jueves con la Oficina de la Región Especial de Yogyakarta (DIY) para realizar un taller de fotografía periodística para estudiantes en el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (Fisipol) de Yogyakarta de la Universidad Gadjah Mada (UGM).

La actividad, que contó con oradores de los fotoperiodistas de ANTARA Andreas Fitri Atmoko y Aprillio Akbar, tuvo como tema “Explorando la imaginación de los amigos de ANTARA: uniendo historias humanistas en inspiración”.

Este taller, al que asistieron varios estudiantes de diferentes universidades de Yogyakarta, fue parte del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) de LKBN ANTARA que se lleva a cabo de manera regular y continua en varias regiones y esta vez en Yogyakarta.

«Este taller de fotografía es una manifestación del compromiso de ANTARA de contribuir a aumentar la capacidad de la generación más joven en el campo del periodismo», dijo en su discurso el jefe de la oficina de bricolaje LKBN ANTARA de Perum, Nur Istibsaroh.

Mientras tanto, Ardian Indro Yuwono, como director del Programa Internacional de Pregrado de la UGM, expresó su agradecimiento por la colaboración entre la UGM y LKBN ANTARA.

«Esperamos que este evento no sólo inspire, sino que también sea útil y aumente las habilidades de sus amigos. En nombre de Fisipol, y especialmente del Departamento de Comunicaciones, me gustaría agradecer a ANTARA por la cooperación», dijo Adrián.

Adrian espera que en el próximo período se vuelvan a realizar actividades similares, cuyo objetivo es desarrollar talentos e intereses entre las generaciones más jóvenes, especialmente entre los estudiantes.

En esta ocasión, los participantes del taller recibieron conocimientos sobre cómo escribir pies de foto informativos para que los mensajes visuales transmitidos puedan entenderse más fácilmente.

Además, también se invitó a los participantes a comprender el concepto de simpatía en el fotoperiodismo, de modo que el trabajo resultante no sólo capture eventos, sino que también despierte sentimientos y cree una conexión emocional entre el sujeto, el fotógrafo y la audiencia.

A través de la sinergia entre la academia y la industria de los medios, ANTARA espera que esta actividad pueda dar origen a una generación de periodistas jóvenes que no sólo tengan habilidades técnicas, sino que también tengan sensibilidad social y moral para abordar cuestiones humanitarias.

Como seguimiento de esta actividad, ANTARA DIY volverá a impartir formación en periodismo en el mismo lugar el viernes (14/11).

Se espera que este programa amplíe la comprensión de los participantes sobre los principios básicos del periodismo y el papel de los medios en la difusión de información creíble e inspiradora.

Esta noticia fue publicada en Antaranews.com con el título: LKBN ANTARA realiza “Taller” de fotografía periodística en la UGM