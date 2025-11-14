Pekín, VIVA – Ministerio de Asuntos Exteriores Porcelana respondiendo firmemente a la declaración conjunta del párr. ministro de relaciones exteriores grupo G7 que es ofensivo Taiwán Y Mar de China Meridional. Beijing calificó la declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 como una difamación de la reputación de China.

«La declaración conjunta es una vez más una tergiversación de los hechos, una difamación deliberada de China y una grave interferencia en los asuntos internos de China. China lamenta y se opone a esto», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, en una conferencia de prensa en Beijing, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Anteriormente, los ministros de Asuntos Exteriores del G7, a saber, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y representantes de la Unión Europea, hicieron una declaración conjunta después de reunirse en Niágara, Canadá, los días 11 y 12 de noviembre de 2025.

Esta declaración incluyó la discusión de cuestiones de seguridad en el Indo Pacífico con respecto a Taiwán y el Mar de China Meridional. Ucrania. El G7 enfatiza la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional, y se opone a cualquier intento unilateral de cambiar el status quo.

Los Ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 se reunieron en Niágara los días 11 y 12 de noviembre

«La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China. Cómo resolver la cuestión de Taiwán es una cuestión del pueblo chino que no tolera la interferencia externa», subrayó Lin Jian.

La situación en el Mar de China Oriental y en el Mar de China Meridional, dijo Lin Jian, también es en general estable.

«El G7 debería dejar de utilizar las cuestiones marítimas para alimentar disputas, aumentar las tensiones y socavar la paz y la estabilidad regionales», añadió Lin Jian.

Mientras tanto, con respecto a la cuestión de Ucrania, Lin Jian dijo que China siempre ha sido abierta en la crisis de Ucrania.

«China nunca ha proporcionado armas letales a ninguna de las partes en el conflicto y controla estrictamente la exportación de bienes de doble propósito. Nunca hemos aceptado las acusaciones infundadas del G7 ni el cambio de culpas», dijo Lin Jian.

Lin Jian también dijo que en términos de paz y seguridad, China es el principal país con el mejor historial porque China está firmemente comprometida con el desarrollo pacífico y una política defensiva de defensa nacional.

«China siempre ha mantenido sus fuerzas nucleares en el nivel mínimo requerido por la seguridad nacional. El G7 hizo la vista gorda ante las responsabilidades especiales e importantes de Estados Unidos en materia de desarme nuclear, así como el riesgo de proliferación nuclear de AUKUS, mientras dirigía estas cuestiones a China», dijo Lin Jian.