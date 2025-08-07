El graduado de Man United Academy llamó a Carlos Baleba un ‘batidor mundial’ antes de que se fuera el traslado

Manchester United está interesado en firmar Brighton -Midfielder Carlos Baleba, quien fue con la oportunidad de ir directamente a la cima en el fútbol por una ex academia graduada de Red Devils

Carlos Baleba está vinculado a un traslado a Old Trafford (Imagen: 2025 Allstar)

Danny Welbeck propuso a Carlos Baleba que se convirtiera en uno de los mejores en su posición antes de que el Manchester United lo identifique como un objetivo de transferencia.

El entrenador en jefe de United, Ruben Amorim, ha mejorado su ataque este verano, pero ahora está cambiando el enfoque de los refuerzos en el centro del campo. Los Red Devils comenzaron a adquirir su actividad de transferencia por Matheus Cunha Van Wolves por un sustancial de £ 62.5 millones, seguida de una edición de £ 71 millones en Bryan Mbeumo de Brentford, con el talento de defensa de 18 años Diego Leon que participa en el medio de esos letreros.

Benjamin Sesko se está acercando a un cambio controvertido a Old Trafford. Parece que tan pronto como se ha completado un acuerdo para el RB Leipzig Ace, unido quizás Baleba, quien ha sido una luz radiante para Brighton & Hove Albion.

Anteriormente llamó la atención del Chelsea, con sus actuaciones bajo Fabian Hurzeler. Sus capacidades no solo han afectado el interés de United, sino que también han obtenido elogios de la academia de compañero de equipo y Red Devils se han graduado de Welbeck.

Welbeck habló con BBC Radio Sussex en noviembre del año pasado y compartió sus puntos de vista sobre el centrocampista de 21 años. El ex jugador del Arsenal dijo: «No puede parar.

«Si mantiene ese deseo y pasión, puede ir inmediatamente a la cima. Tiene todos los atributos para ser un batidor mundial».

Welbeck no ha sido llevado al único jugador ex tamaño con el talento de Baleba. Río Ferdinand también ha expresado su deseo de ver al joven centrocampista en Old Trafford.

En su podcast de Río Regals, el ex capitán de Inglaterra y United dijo: «Soy codicioso y [if] Podemos mover a los otros jugadores que tienen un exceso a los requisitos, iría a Baleba en el centro del campo.

Welbeck es un gran admirador de Baleba (Imagen: Mike Hewitt, Getty Images)

«[He] Aterriza la prensa regularmente. [He’s] Confiado en la pelota. [He] Puede moverse es móvil. Es un centrocampista de Ruben Amorim. «

El Athletic Reports United inició conversaciones con Baleba, pero deberían descargar a algunos jugadores que se consideraron excesos, como Antony, Jadon Sancho y Alejandro Garnacho, antes de aceptar una oferta importante para él. Con otros tres años sobre su contrato, Brighton está en una posición sólida para recomendar una tarifa sustancial para Baleba.

Anteriormente, las gaviotas recibieron un récord de £ 115 millones de Chelsea para Moises Caicedo. Brighton puede solicitar una cantidad similar para Baleba, aunque United es un valor de £ 70 millones.

Ruben Amorim quiere fortalecer el centro del campo de Manchester United (Imagen: Kevin C. Cox – Premier League, Getty Images)

El director ejecutivo de Brighton, Paul Barber, cuando habló sobre el interés de United en Baleba durante un evento de admiradores, dijo: «Siempre trataremos de asegurarnos de vender a nuestros mejores jugadores en el momento adecuado, no solo para el jugador, sino para nosotros.

«Si hacemos eso con un jugador, es con la vista de dejar a Fabian [head coach Hurzeler] Con un equipo muy competitivo, pase lo que pase. No queremos vender a nuestros mejores jugadores.

«Carlos es un talento fantástico durante muchos años para él. Esperamos que esté aquí durante muchos años. Pero es algo que, como siempre, es subjetivo a la dinámica del mundo del fútbol, que no siempre es predecible».