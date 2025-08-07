El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, es probable que nos visite en medio de conversaciones comerciales y de seguridad







En medio de las tensiones globales en curso sobre los aranceles y los conflictos comerciales, el jefe del ejército de Pakistán Asim munir se espera que visite los Estados Unidos esta semana. La visita del jefe del ejército de Pakistán a los Estados Unidos de América podría estar relacionada con consultas con los altos funcionarios estadounidenses sobre el comercio internacional. Este será su segundo viaje a Washington desde el conflicto de cuatro días con India, según un informe el jueves.

En junio, el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, viajó a los Estados Unidos en un raro viaje de cinco días. Durante su visita, asistió a un almuerzo privado con el presidente Donald Trump. Esa reunión culminó en el anuncio de Trump de la cooperación mejorada de US-Pakistán en varios campos, incluido un acuerdo petrolero, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Uno de los principales periódicos en los Estados Unidos de América ha informado que Asim Munir podría volar al país para consultas. El periódico, citando fuentes oficiales, escribió: «Se espera el mariscal de campo Munir en los Estados Unidos esta semana para consultas con sus homólogos estadounidenses», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Se ha informado que las fuentes le dijeron a los medios de comunicación que esto sería una visita de regreso, luego de un viaje a Pakistán del general Michael Erik Kurilla, jefe del Comando Central de los Estados Unidos (Centom), a fines de julio.

Además, Centcom recordó la reciente visita del general Kurilla a Pakistán y otros países de la región en un comunicado de prensa emitido el 4 de agosto de 2025.

Anteriormente, durante la visita, el general Kurilla también fue conferido el Nishan-I-Imtiaz (militar) por el gobierno paquistaní.

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, fue organizado por Presidente Trump En un gesto sin precedentes típicamente reservado para visitar jefes de estado o gobierno durante su visita anterior a Washington.

Sin embargo, todavía no hay una palabra oficial de las relaciones públicas entre servicios o la embajada de Pakistán en Asim Munir volando a los Estados Unidos de América. Pero durante su visita anterior, el jefe del ejército había insinuado que esperaba regresar a los Estados Unidos nuevamente más adelante en el año. La especulación ciertamente ha alimentado el fuego en todo el mundo.

El desarrollo se produce poco más de un mes después de que el general de los Estados Unidos describió a Pakistán como un «socio fenomenal» en los esfuerzos antiterroristas durante una audiencia en el Congreso, donde también elogió el papel de Pakistán en la promoción de la paz y la estabilidad en la región.

Teniendo en cuenta que las relaciones entre el Nosotros y Pakistán había estado bajo tensión después del asesinato de al-Qaeda, Osama bin Laden por las fuerzas estadounidenses en mayo de 2011 en una operación secreta en Abbottabad, Pakistán, las cosas entre los dos países ahora parecen ser un lanzamiento muy complicado de los dados que podrían girar en cualquier dirección.





Fuente